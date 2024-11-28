Во Львове переименовали улицу в честь языковеда Ирины Фарион

Переименованная улица соединяет студенческий городок Львовской политехники, где преподавала Фарион, с парком и университетом имени Франко, в котором она училась.

Во Львове переименовали улицу Техническую в честь языковеда и ученого Ирины Фарион, которая погибла 19 июля в результате пулевого ранения. Соответствующее решение принял Львовский городской совет во время заседания 28 ноября.

"Во Львове будет улица Ирины Фарион — решение сессии Львовского городского совета", — говорится в сообщении.

Секретарь совета Любомир Мельничук в комментарии "Суспільне Львів" уточнил, что решение поддержали 43 депутата.

Переименованная улица протяженностью 133 метра соединяет главный корпус национального университета "Львовская политехника", в котором много лет работала Фарион, с парком имени Ивана Франко.

"Бывшая улица Техническая, а теперь — Ирины Фарион, соединяет улицу Бандеры от студенческого городка Львовской политехники с парком Ивана Франко и пространством Львовского национального университета имени Ивана Франко", — рассказал Мельничук

В июле Львовский городской совет поддержал идею переименования одной из улиц города в честь Ирины Фарион. 27 августа на фасаде дома, где жила языковед, установили мемориальную таблицу.

Убийство Ирины Фарион

Ирина Фарион погибла 19 июля этого года. На нее было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти.

Через несколько дней, 25 июля, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — 18-летнего Вячеслава Зинченко, который находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, первая улица имени Ирины Фарион в Украине появилась в Ивано-Франковске. Местные депутаты переименовали в честь языковеда улицу Гвардейскую.

6 октября стало известно, что на фронте погиб зять Ирины Фарион — Василий Особа. Мужчина имел звание старший солдат и был минометчиком.