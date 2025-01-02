Любила прогуливаться: во Львове открыли улицу имени Ирины Фарион, подробности (фото, видео)
Во Львове торжественно открыли улицу имени погибшего языковеда. Ранее она называлась "Техническая".
В среду, 1 января, во Львове открыли улицу имени известного украинского языковеда, политика и общественного деятеля Ирины Фарион. Об этом сообщили в городском совете.
На открытие улицы, которая расположена в Галицком районе и пролегает от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной, пришли родные и друзья Ирины Фарион, руководство города и области и горожане.
Дочь Ирины Фарион София Особа (Семчишин) поблагодарила всех, кто присоединился к открытию улицы.
"Вечная память маме! Вечный почет каждому Герою Украины, который сейчас, во время такой большой жестокой войны, держит наше небо. Также благодарность всем, кто поддерживает нашу семью и тем, кто присоединился к открытию улицы Ирины Фарион", — сказала дочь Ирины Фарион, жена павшего защитника Василия Особы.
Торжества завершились колядой в исполнении Муниципального хора "Гомон". По словам женщины, Ирина Фарион очень любила рождественские традиции.
В комментарии "Суспільному" Ирина Семчишин рассказала, что бывшая улица "Техническая" является особым местом для всей семьи, потому что Ирина Фарион работала рядом во Львовской политехнике и любила прогуливаться по этой улице.
Убийство Ирины Фарион
Ирина Фарион погибла 19 июля. На нее было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти.
Через несколько дней, 25 июля, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — 18-летнего Вячеслава Зинченко. Он находится под стражей без права внесения залога.
Напомним, первая улица имени Ирины Фарион в Украине появилась в Ивано-Франковске. Местные депутаты переименовали в честь языковеда улицу Гвардейскую.