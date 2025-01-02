Любила прогуливаться: во Львове открыли улицу имени Ирины Фарион, подробности (фото, видео)

Во Львове торжественно открыли улицу имени погибшего языковеда. Ранее она называлась "Техническая".

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В среду, 1 января, во Львове открыли улицу имени известного украинского языковеда, политика и общественного деятеля Ирины Фарион. Об этом сообщили в городском совете.

На открытие улицы, которая расположена в Галицком районе и пролегает от улицы Матейко до стыка улиц Устияновича и Библиотечной, пришли родные и друзья Ирины Фарион, руководство города и области и горожане.

На открытии улицы Ирины Фарион во Львове

Дочь Ирины Фарион София Особа (Семчишин) поблагодарила всех, кто присоединился к открытию улицы.

София Семчишин на открытии улицы Ирины Фарион во Львове

"Вечная память маме! Вечный почет каждому Герою Украины, который сейчас, во время такой большой жестокой войны, держит наше небо. Также благодарность всем, кто поддерживает нашу семью и тем, кто присоединился к открытию улицы Ирины Фарион", — сказала дочь Ирины Фарион, жена павшего защитника Василия Особы.

Общественность во время открытия улицы Ирины Фарион во Львове

Торжества завершились колядой в исполнении Муниципального хора "Гомон". По словам женщины, Ирина Фарион очень любила рождественские традиции.

В комментарии "Суспільному" Ирина Семчишин рассказала, что бывшая улица "Техническая" является особым местом для всей семьи, потому что Ирина Фарион работала рядом во Львовской политехнике и любила прогуливаться по этой улице.

Убийство Ирины Фарион

Ирина Фарион погибла 19 июля. На нее было совершено нападение с применением огнестрельного оружия. Женщину в критическом состоянии доставили в больницу, но медикам не удалось ее спасти.

Через несколько дней, 25 июля, правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — 18-летнего Вячеслава Зинченко. Он находится под стражей без права внесения залога.

Напомним, первая улица имени Ирины Фарион в Украине появилась в Ивано-Франковске. Местные депутаты переименовали в честь языковеда улицу Гвардейскую.