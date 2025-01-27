Успела зайти в подъезд: дочь Фарион показала видео неудачной попытки убийства ее матери (видео)

По словам дочери убитой языковеда, Фарион зашла в подъезд быстрее, чем нападавший успел что-то сделать.

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Языковеда Ирину Фарион подозреваемый в ее убийстве пытался убить еще за 2 дня до того, как это произошло. Он не успел этого сделать, потому что женщина зашла в подъезд. Об этом сообщила дочь Фарион София Особа.

"17 июля 2024 года. Ты хотел Маму убить! Но мама быстрее зашла в подъезд, чем ты мог в тупой своей голове подумать", — написала дочь Ирины Фарион.

На обнародованных кадрах видно, как молодой человек ждал мовознавицю во дворе ее дома. Около 17:13 в кадре появилась Ирина Фарион, она возвращалась домой с пакетами в руках из магазина. Подозреваемый в убийстве пытался приблизиться, но женщина вошла в подъезд до того, как он успел это сделать.

Напомним, что Ирина Фарион была смертельно ранена вечером 19 июля 2024 года. Бывший депутат и языковед Ирина Фарион умерла в больнице после получения тяжелого ранения в голову. Покушение произошло на ул. Масарика во Львове. Там последние дни перед убийством языковеда местные жители замечали странно одетого юношу, которого позже задержали по подозрению в убийстве Фарион.

Также сообщалось, что 1 января во Львове открыли улицу имени Ирины Фарион. Она расположена в Галицком районе, на открытие пришли друзья и родные убитой языковеда.