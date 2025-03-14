Смерть Дем'яна Ганула в Одесі: перші результати слідчих дій МВС та Нацполіції

Національна поліція відкрила кримінальне провадження за статтею замовне вбивство. Вже мають певну інформацію про стрільця, який убив Дем'яна Ганула. Після затримання та суду він може отримати довічне ув'язнення.

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Глава Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що обставини смерті громадського активіста Дем'яна Ганула займатимуться досвідчені київські оперативники. Разом з оперативниками в Одесі рушив полк Національної гвардії. Згодом Клименко спростував заяви про те, що стрільцем був військовий. Про це посадовець сказав під час виступу у Верховній Раді, написало медіа "РБК-Україна".

Глава МВС підтвердив, що загиблий під час стрілянини в Одесі дійсно є Дем'яном Ганулом. Клименко запевнив, що особисто контролюватиме хід розслідування. Перші кроки відомства — формування слідчо-оперативної групи, яка разом з полком НГУ рушила в Одесу. Інших деталей стрілянини посадовець не повідомив.

За кілька хвилин з'явився допис Клименка у Telegram-каналі. Він спростував інформацію про те, що стрільцем був громадянин у військовій формі. З його слів, "є певні зачіпки" і працюють над тим, що встановити особу фігуранта. Також міністр повідомив, що слідчу групу очолив глава Нацполіції Іван Вигівський.

"Додатково зауважу, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму НЕ відповідає дійсності", — написав Клименко.

Вбивство Ганула - Клименко про стрілянину 14 березня в Одесі Фото: Скриншот

Іван Вигівський поки що на сторінці Facebook не писав про стрілянину в Одесі та загибель Ганула. На сторінці Нацполіції вказано, що почали розслідування за п. 11 ч. 2 ст. 115 — убивство на замовлення. Покарання за такий злочин — від 10-15 років до довічного.

Вбивство Ганула - Нацполіція про стрілянину 14 березня в Одесі Фото: Скриншот

Вбивство Ганула — що відомо

Зазначимо, вдень 14 березня у Нацполіції повідомили про стрілянину в Одесі, внаслідок якої загинув чоловік. Після цього народний депутат Олексій Гончаренко написав, а Клименки підтвердив, що ідеться про громадського активіста та волонтера Дем'яна Ганула. Правоохоронці вказали, що інформацію про стрілянину отримали о 10:30 і після прибуття на місце подій побачили, що чоловік загинув.

На фото, опублікованих в мережі, помітили татуювання на тілі загиблого, яке співпало з татуюванням, яке мав Ганула. При цьому у пабліках з'явились дописи про те, що стрільцем міг бути громадянин у військовій формі. Поліція швидко спростувала такі заяви і закликала слухати лише офіційні джерела інформації.

Нагадуємо, 31 січня Фокус писав про спробу замовного убивства в Полтавській області, до якого може бути причетний місцевий політичний діяч.