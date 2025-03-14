Полиция задержала возможного убийцу активиста Демьяна Ганула, — Клименко (фото)

Глава МВД сообщил о задержании возможного стрелка, который убил Демьяна Ганула. Возможному подозреваемому — около 50 лет, вероятно, проживал в Кировоградской области.

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Украинские правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула. Сначала о задержании сообщили одесские паблики, позже информацию подтвердил глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко. О деталях задержания Клименко написал в Telegram-канале.

Глава МВД сообщил, что подозреваемого задержали в квартире, в которой он скрывался. Во время обыска обнаружили патроны и огнестрельное оружие, из которого, вероятно, убили Ганула. Имени фигуранта и возможных мотивов министр не назвал.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявления о задержании возможного стрелка. Глава государства сообщил, что Клименко его информирует о расследовании преступления. Над делом работают десятки оперативников из разных учреждений, написал он. Кроме того, к расследованию привлекут все необходимые ресурсы — МВД, СБУ и генеральной прокуратуры, говорится в заметке Зеленского.

Убийство Демьяна Ганула — что известно о задержанном

В анонимном канале "Одесса INFO" добавили некоторые детали относительно личности задержанного. Указано, что он — житель Кировоградской области, из которой происходит Демьян Ганул. В то же время общественный активист и волонтер Сергей Стерненко опубликовал фото возможного стрелка и назвал его имя и год рождения. Активист заявил, что гражданин якобы получил загранпаспорт. Национальная полиция и МВД не публиковали имени подозреваемого.

Что известно об убийстве Ганула

Фокус писал о стрельбе в Одессе 14 марта 2025 года. Национальная полиция сообщила о чрезвычайном происшествии, которое произошло на Приморском бульваре. Информацию об инциденте правоохранители получили в 10:30. Приехав по вызову, они увидели мужчину с огнестрельными ранениями, который скончался на месте преступления. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что погибший — Демьян Ганула. Чиновник заявил, что в Одессу направляется следственная группа из Киева, тем временем полиция опубликовала фото возможного стрелка. Стрелок — мужчина в гражданской одежде, который, вероятно, совершив преступление, сел на такси и уехал в неизвестном направлении.

Демьян Ганул — общественный активист и волонтер, участник Революции достоинства и событий в Одессе 2 мая 2014 года, когда произошли столкновения с пророссийски настроенной толпой. Весной 2024 года Ганул обращался в Нацполицию: говорил, что ему угрожают россияне и их сторонники в Украине.

Напоминаем, в январе правоохранители сообщили о попытке заказного убийства: местный политик посягал на жизнь фермера в Полтавской области.