"Помста за родича, постраждалого 2 травня в Одесі": депутат назвав мотиви убивці Ганула (відео)

Одеський кримінальний світ два місяці знав про невідомих осіб, які шукають виконавця замаху на активіста Дем'яна Ганула, розповів депутат Вагапов.

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Депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов розповів, що вбивство активіста Дем'яна Ганула — це начебто помста за події 2 травня 2024 року, коли відбулись заворушення проросійських сил. Крім того, місцеві кримінальники знали, що хтось шукає виконавця злочину. Про те, як це може бути пов'язане з російськими спецслужбами, він розповів в ефірі телеканалу "Київ24".

Вагапов пояснив, що інформацію про одну з версій отримав від неназваного джерела в СБУ. Анонімний співрозмовник сказав, що стрілець міг виконати замовлення, оскільки хтось з його родичів постраждав під час подій 2 травня в Одесі, коли в пожежі загинуло 48 людей. Зі слів Вагапова, стрілець — це виконавець, який, ймовірно, контактував з російськими спецслужбами і був "консервою" — тобто його завербували раніше. У потрібний момент чоловік самовільно полишив службу і виконав замовлення, пролунало в телеефірі.

"Людина, яка безпосередньо вбила, була на зв'язку з російськими спецслужбами, і вони перед тим, як він пішов в СЗЧ, так би мовити, вскрили консерву", — сказав він.

Крім того, Вагапов озвучив версію, про яку говорять правоохоронці та криміналітет. Згідно з цією версією, виконавець — представник кримінального середовища. Місцеві бандити два місяці поспіль знали, що замовник шукає виконавця убивства Ганули, заявив депутат.

Убивство Дем'яна Ганула — що відомо

Тим часом вдень 15 березня заступник глави Нацполіції Андрій Нєбитов в ефірі телемарафону озвучив три версії убивства Ганула:

замовний злочин через професійну громадську діяльність жертви;

через особисту неприязнь;

"російський слід", оскільки активіст був відомий проукраїнською позицією.

Стрілянина 14 травня 2025 року в Одесі — деталі

Зазначимо, зранку 14 травня близько 10 год. на Приморському бульварі Одеси сталась стрілянина і загинув чоловік, повідомили в Національній поліції. Згодом глава МВС Ігор Клименко заявив, що жертва — Дем'ян Ганул. Ганул — громадський проукраїнський активіст, причетний, серед іншого, до подій на Куликовому полі 2 травня 2014 року. Правоохоронці негайно почали оперативні заходи та через п'ять годин затримали чоловіка, підозрюваного у вбивстві. Імені підозрюваного не називають, але вказано, що це військовослужбовець, який пішов у СЗЧ. У квартирі, в якій відбулось затримання, відшукали гранати, набої та вогнепальну зброю. З цієї зброї, ймовірно, зробили постріли, сказали в поліції.

Нагадуємо, 14 березня Клименко розповів, що відомо про підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула.