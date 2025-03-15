"Месть за родственника, пострадавшего 2 мая в Одессе": депутат назвал мотивы убийцы Ганула (видео)

Одесский криминальный мир два месяца знал о неизвестных лицах, которые ищут исполнителя покушения на активиста Демьяна Ганула, рассказал депутат Вагапов.

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Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов рассказал, что убийство активиста Демьяна Ганула — это якобы месть за события 2 мая 2024 года, когда произошли выступления пророссийских сил. Кроме того, местные уголовники знали, что кто-то ищет исполнителя преступления. О том, как это может быть связано с российскими спецслужбами, он рассказал в эфире телеканала "Киев24".

Вагапов пояснил, что информацию об одной из версий получил от неназванного источника в СБУ. Анонимный собеседник сказал, что стрелок мог выполнить заказ, поскольку кто-то из его родственников пострадал во время событий 2 мая в Одессе, когда в пожаре погибло 48 человек. По словам Вагапова, исполнитель, вероятно, контактировал с российскими спецслужбами и был "консервой" — то есть его завербовали ранее. В нужный момент мужчина самовольно оставил службу и выполнил заказ, прозвучало в телеэфире.

"Человек, который непосредственно убил, был на связи с российскими спецслужбами, и они перед тем, как он пошел в СВЧ, так сказать, вскрыли консерву", — сказал он.

Кроме того, Вагапов озвучил версию, о которой говорят правоохранители и криминалитет. Согласно этой версии, исполнитель — представитель криминальной среды. Местные бандиты два месяца подряд знали, что заказчик ищет исполнителя убийства Ганулы, заявил депутат.

Убийство Демьяна Ганула — что известно

Между тем днем 15 марта заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов в эфире телемарафона озвучил три версии убийства Ганула:

заказное преступление из-за профессиональной общественной деятельности жертвы;

из-за личной неприязни;

"российский след", поскольку активист был известен проукраинской позицией.

Стрельба 14 мая 2025 года в Одессе — детали

Отметим, утром 14 мая около 10 час. на Приморском бульваре Одессы произошла стрельба и погиб мужчина, сообщили в Национальной полиции. Позже глава МВД Игорь Клименко заявил, что жертва — Демьян Ганул. Ганул — общественный проукраинский активист, причастный, среди прочего, к событиям на Куликовом поле 2 мая 2014 года. Правоохранители немедленно начали оперативные мероприятия и через пять часов задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Имени подозреваемого не называют, но указано, что это военнослужащий, который ушел в СЗЧ. В квартире, в которой состоялось задержание, нашли гранаты, патроны и огнестрельное оружие: из этого оружия, вероятно, произвели выстрелы, сказали в полиции.

Напоминаем, 14 марта Клименко рассказал, что известно о подозреваемом в убийстве Демьяна Ганула.