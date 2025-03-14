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Украина Убийство активиста Демьяна Ганула

Военный в СОЧ: что известно о подозреваемом в убийстве активиста Демьяна Ганула

Демьян Ганул, ганул убийство, подозреваемый
Фото: Нацполиция | Задержание подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, задержанный покинул воинскую часть в конце февраля.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал новые подробности об убийстве одесского активиста и волонтера Демьяна Ганула. Он сообщил, что президент Украины поручил Министерству внутренних дел и Генеральной прокуратуры взять дело на личный контроль. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Одессе.

Пресс-конференция Игоря Клименко

Клименко рассказал что из-за того, что Ганул имел активную гражданскую позицию, в Нацполиции не исключают, что убийство было совершено по заказу российских спецслужб. Но все мотивы будут установлены позже.

Журналисты напомнили, что Демьян Ганул неоднократно говорил, что он просил у полиции охрану однако ни разу ему ее не предоставляли.

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Клименко подтвердил это, но с уточнениями.

"Руководитель службы безопасности области сказал только, что действительно было его обращение и в рамках этого обращения задокументировано лицо, которое сейчас находится под стражей. Следствие вели тогда следователи национальной полиции и служба безопасности оперативно сопровождала и способствовала раскрытию этого преступления. И как раз после того как это лицо было задержано, больше с любыми обращениями относительно личной охраны Ганул не обращался", — сообщил Клименко.

Министр внутренних дел подтвердил, что задержанный подозреваемый является дезертиром. Он был объявлен в розыск, как лицо, самовольно оставившее воинскую часть.

Задержание подозреваемого в убийстве Демьяна Ганула

Также Клименко уточнил, что задержанный 1978 года рождения и в СОЧ он отправился 23 февраля 2025 года.

Напомним, Фокус писал обо всем, что известно об убийстве Демьяна Ганула в Одессе.

Глава МВД Игорь Клименко также заявил, что обстоятельства смерти Демьяна Ганула будут расследовать опытные киевские оперативники. Он также заверил, что будет контролировать дело лично.

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