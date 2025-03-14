"Сдался сам" и "добивал" на глазах у прохожих: новые подробности убийства Ганулы в Одессе

Вскоре после стрельбы, по данным соцсетей, в полицию поступил звонок. Правоохранители устроили погоню за машиной, на которой убегал неизвестный, но их ждал неприятный сюрприз.

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14 марта стало известно о вероятном убийстве активиста Демьяна Ганулы в центре Одессы. В полиции подтвердили факт стрельбы и гибель прохожего, однако не раскрыли его имени. Стрелок скрылся с места преступления. В соцсетях сообщили, что беглеца поймали правоохранители.

Убийство Демьяна Ганулы: кто позвонил в полицию

Отмечалось, что убийца якобы "сдался сам" и был задержан. Авторы контента уточнили, что он сам позвонил в полицию.

Однако в Национальной полиции Украины эту информацию опровергли.

"Внимание! Поиски стрелка продолжаются. Информацию о том, что он добровольно сдался, не подтверждаем", — заявила пресс-служба ведомства.

После этого в сети уточнили, что в полицию самостоятельно позвонил не убийца, а водитель такси, который узнал свою машину на кадрах из интернета.

Убийство Демьяна Ганулы: убийца сбежал во второй раз

По данным соцсетей, полицейские устроили погоню за машиной, на которой сбежал стрелок. Однако когда машину смогли остановить, там его не обнаружили.

Убийство Демьяна Ганулы: видео с места происшествия

Полиция Одесской области опубликовала видео с места преступления. Также в сети появилось видео с моментом убийства, которое Фокус не публикует по этическим причинам. Отмечается, что после того, как Ганул упал, неизвестный выстрелил в него еще несколько раз.

На кадрах видно, что поблизости стояли другие люди. Однако они никак не реагировали ни на то, что мужчина держал оружие, ни на то, что он отвел затвор пистолета и выстрелил жертве, которая лежала у него под ногами, в голову.

Убийство Демьяна Ганулы: пистолет "заело"

По информации из источников местного медиа "Думская", убийца стрелял из пистолета ТТ.

"Перед вторым, контрольным, у него заело затвор. Поэтому он достал новый патрон и сделал контрольный", — передали журналисты.

Отмечается, что правоохранители нашли гильзы и патрон, который "заело".

Напомним, в полиции также опровергали данные о том, что стрелок был одет в военную форму. В Одессе ввели план-перехват "Сирена". Сообщение на линию 102 о стрельбе поступило примерно в 10:30.

Глава МВД Игорь Клименко заявил, что обстоятельства смерти Демьяна Ганула будут расследовать опытные киевские оперативники. Он также заверил, что будет контролировать дело лично.