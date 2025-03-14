"Здався сам" і "добивав" на очах у перехожих: нові подробиці вбивства Ганули в Одесі

Невдовзі після стрілянини, за даними соцмереж, у поліцію надійшов дзвінок. Правоохоронці влаштували погоню за машиною, на якій тікав невідомий, але на них чекав неприємний сюрприз.

Related video

14 березня стало відомо про ймовірне вбивство активіста Дем'яна Ганула в центрі Одеси. У поліції підтвердили факт стрільби та загибель перехожого, однак не розкрили його імені. Стрілець втік з місця злочину. У соцмережах повідомили, що втікача спіймали правоохоронці.

Убивство Дем'яна Ганула: хто подзвонив у поліцію

Зазначалося, що вбивця нібито "здався сам" і був затриманий. Автори контенту уточнили, що він сам зателефонував у поліцію.

Однак у Національній поліції України цю інформацію спростували.

"Увага! Пошуки стрільця тривають. Інформацію про те, що він добровільно здався, не підтверджуємо", — заявила пресслужба відомства.

Після цього у мережі уточнили, що до поліції самостійно подзвонив не вбивця, а водій таксі, який впізнав свою машину на кадрах з інтернету.

Убивство Дем'яна Ганула: вбивця втік вдруге

За даними соцмереж, поліціянти влаштували гонитву за машиною, на якій втік стрілець. Однак коли автівку змогли зупинити, там його не виявили.

Убивство Дем'яна Ганула: відео з місця події

Поліція Одеської області опублікувала відео з місця злочину. Також у мережі з’явилося відео з моментом вбивства, яке Фокус не публікує з етичних причин. Зазначається, що після того, як Ганул впав, невідомий вистрілив у нього ще кілька разів.

На кадрах видно, що поблизу стояли інші люди. Однак вони ніяк не реагували ані на те, що чоловік тримав зброю, а ні на те, що він відвів затвор пістолета і вистрілив жертві, яка лежала у нього під ногами, у голову.

Убивство Дем'яна Ганула: пістолет "заїло"

За інформацією з джерел місцевого медіа "Думская", убивця стріляв з пістолета ТТ.

"Перед другим, контрольним, у нього заїло затвор. Тому він дістав новий патрон та зробив контрольний", — передали журналісти.

Зазначається, що правоохоронці знайшли гільзи і патрон, який "заїло".

Нагадаємо, у поліції також спростовували дані про те, що стрілець був вдягнений у військову форму. В Одесі запровадили план-перехоплення "Сирена". Повідомлення на лінію 102 щодо стрільби надійшло приблизно о 10:30.

Голова МВС Ігор Клименко заявив, що обставини смерті Дем'яна Ганула розслідуватимуть досвідчені київські оперативники. Він також запевнив, що контролюватиме справу особисто.