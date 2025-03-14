Військовий в СЗЧ: що відомо про підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, затриманий залишив військову частину у кінці лютого.

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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів нові подробиці про вбивство одеського активіста та волонтера Дем'яна Ганула. Він повідомив, що президент України доручив Міністерству внутрішніх справ та Генеральній прокуратури взяти справу на особистий контроль. Про це він розповів на прес-конференції в Одесі.

Прес-конференція Ігоря Клименка

Клименко розповів що через те, що Ганул мав активну громадянську позицію, в Нацполіції не виключають, що вбивство було вчинено на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені згодом.

Журналісти нагадали, що Дем'ян Ганул неодноразово казав, що він просив у поліції охорону проте жодного разу йому її не надавали.

Клименко підтвердив це, але із уточненнями.

"Керівник служби безпеки області сказав тільки, що дійсно було його звернення і в рамках цього звернення задокументовано особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство вели тоді слідчі національної поліції і служба безпеки оперативно супроводжувала і сприяла розкриттю цього злочину. І якраз після того як цю особу було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Ганул не звертався", — повідомив Клименко.

Міністр внутрішніх справ підтвердив, що затриманий підозрюваний є дезертиром. Він був оголошений у розшук, як особа, яка самовільно залишила військову частину.

Затримання підозрюваного у вбивстві Дем'яна Ганула

Також Клименко уточнив, що затриманий 1978 року народження і у СЗЧ він відправився 23 лютого 2025 року.

Нагадаємо, Фокус писав про все, що відомо про вбивство Дем'яна Ганула в Одесі.

Голова МВС Ігор Клименко також заявив, що обставини смерті Дем'яна Ганула розслідуватимуть досвідчені київські оперативники. Він також запевнив, що контролюватиме справу особисто.