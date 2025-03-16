Переведений з елітної бригади ЗСУ: що відомо про затриманого за вбивство Ганула офіцера

Сергій Шалаєв був виконуючим обов'язки офіцера резерву запасної роти. Увесь час чоловік перебував на лікуванні й до виконання бойових завдань не залучався.

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Підозрюваний у вбивстві одеського активіста Дем'яна Ганула старший лейтенант Сергій Шалаєв 13 липня 2024 року був переведений з військової частини А0139, тобто 101-шої окремої бригади охорони Генерального штабу імені генерал-полковника Геннадія Воробйова. Про це повідомляють у 28 окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу.

Після переведення з 101 ОБрО ГШ був допущений до тимчасово виконуючого обов'язки офіцера резерву запасної роти, але практично весь час перебував на лікуванні й до виконання бойових завдань не залучався.

Сергій Шалаєв, як повідомляється, не прибув з відпустки до місця проходження служби та з 22 лютого вважається у СЗЧ.

У військовому підрозділі пообіцяли надати правоохоронним органам усю потрібну інформацію.

"Цей ганебний злочин обов'язково буде розкрито і злочинець має понести найсуворіше покарання", — йдеться у повідомленні 28 ОМБр, яка продовжує стримувати та знищувати ворога на Торецькому напрямку.

Заступник глави Нацполіції Андрій Нєбитов раніше озвучив три версії убивства Ганула, серед яких замовний злочин через професійну громадську діяльність жертви, через особисту неприязнь або ж на замовлення росіян, оскільки активіст був відомий своєю проукраїнською позицією.

Нагадаємо, депутат Одеської міської ради Андрій Вагапов запевняє, що вбивство активіста Дем'яна Ганула нібито є помстою за події 2 травня 2014 року, коли відбулись заворушення проросійських сил. Зі слів Вагапова, стрілець, ймовірно, контактував з російськими спецслужбами й потрібний момент самовільно полишив службу, виконавши "замовлення".

У неділю, 16 березня, Київський районний суд Одеси заарештував 46-річного Сергія Шалаєва на два місяці без права внесення застави.