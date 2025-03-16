Переведен из элитной бригады ВСУ: что известно о задержанном за убийство Ганула офицере

Сергей Шалаев был исполняющим обязанности офицера резерва запасной роты. Все время мужчина находился на лечении и к выполнению боевых задач не привлекался.

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Подозреваемый в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула старший лейтенант Сергей Шалаев 13 июля 2024 года был переведен из воинской части А0139, то есть 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева. Об этом сообщают в 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода.

После перевода из 101 ОБрО ГШ был допущен к временно исполняющему обязанности офицера резерва запасной роты, но практически все время находился на лечении и к выполнению боевых задач не привлекался.

Сергей Шалаев, как сообщается, не прибыл из отпуска к месту прохождения службы и с 22 февраля считается в СОЧ.

В военном подразделении пообещали предоставить правоохранительным органам всю необходимую информацию.

"Это позорное преступление обязательно будет раскрыто и преступник должен понести суровое наказание", — говорится в сообщении 28 ОМБр, которая продолжает сдерживать и уничтожать врага на Торецком направлении.

Заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов ранее озвучил три версии убийства Ганула, среди которых заказное преступление из-за профессиональной общественной деятельности жертвы, из-за личной неприязни или же по заказу россиян, поскольку активист был известен своей проукраинской позицией.

Напомним, депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов уверяет, что убийство активиста Демьяна Ганула якобы является местью за события 2 мая 2014 года, когда произошли беспорядки пророссийских сил. По словам Вагапова, стрелок, вероятно, контактировал с российскими спецслужбами и в нужный момент самовольно оставил службу, выполнив "заказ".

В воскресенье, 16 марта, Киевский районный суд Одессы арестовал 46-летнего Сергея Шалаева на два месяца без права внесения залога.