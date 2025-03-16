Затриманому за вбивство Дем'яна Ганула вручили підозру: який термін йому загрожує
Підозру лейтенанту ЗСУ Сергію Шалаєву оголосили 15 березня. Прокуратура просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави.
Чоловіку, якого затримали за вбивство одеського активіста Демʼяна Ганула, вручили повідомлення про підозру. Про це, як інформує "Суспільне", повідомив прессекретар спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону Едуард Плешко.
За його словами, підозру оголосили вдень суботи, 15 березня.
Йому вручили підозру за п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 КК України — умисне вбивство, вчинене на замовлення та незаконне поводження зі зброєю, що карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.
Прокуратура, додав представник відомства, просить суд відправити його під варту без альтернативи внесення застави.
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Заступник глави Нацполіції Андрій Нєбитов раніше озвучив три версії убивства Ганула, серед яких замовний злочин через професійну громадську діяльність жертви, через особисту неприязнь або ж на замовлення росіян, оскільки активіст був відомий своєю проукраїнською позицією.
За даними джерел "РБК-Україна", підозрюваного у вбивстві активіста Дем'яна Ганула звуть Сергій Шалаєв. Він є військовим, який з лютого знаходиться у СЗЧ. Правоохоронці ж офіційно не розкривали імені та прізвища цієї людини.
Нагадаємо, Фокус писав про все, що відомо про вбивство Дем'яна Ганула в Одесі.
Голова МВС Ігор Клименко також заявив, що обставини смерті Дем'яна Ганула розслідуватимуть досвідчені київські оперативники. Він також запевнив, що контролюватиме справу особисто.
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