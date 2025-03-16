Задержанному за убийство Демьяна Ганула вручили подозрение: какой срок ему грозит

Подозрение лейтенанту ВСУ Сергею Шалаеву объявили 15 марта. Прокуратура просит суд отправить его под стражу без альтернативы внесения залога.

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Мужчине, которого задержали за убийство одесского активиста Демьяна Ганула, вручили уведомление о подозрении. Об этом, как информирует "Суспільне", сообщил пресс-секретарь специализированной прокуратуры в сфере обороны южного региона Эдуард Плешко.

По его словам, подозрение объявили днем субботы, 15 марта.

Ему вручили подозрение по п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины — умышленное убийство, совершенное по заказу и незаконное обращение с оружием, что наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненным лишением свободы.

Прокуратура, добавил представитель ведомства, просит суд отправить его под стражу без альтернативы внесения залога.

Заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов ранее озвучил три версии убийства Ганула, среди которых заказное преступление из-за профессиональной общественной деятельности жертвы, из-за личной неприязни или же по заказу россиян, поскольку активист был известен своей проукраинской позицией.

По данным источников "РБК-Украина", подозреваемого в убийстве активиста Демьяна Ганула зовут Сергей Шалаев. Он является военным, который с февраля находится в СЗЧ. Правоохранители же официально не раскрывали имени и фамилии этого человека.

Напомним, Фокус писал обо всем, что известно об убийстве Демьяна Ганула в Одессе.

Глава МВД Игорь Клименко также заявил, что обстоятельства смерти Демьяна Ганула будут расследовать опытные киевские оперативники. Он также заверил, что будет контролировать дело лично.