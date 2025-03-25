"Никто не подошел": вдова Ганула обвинила одесситов в том, что допустили убийство ее мужа

Жанна Вознюк говорит, что ее любимый обожал Одессу, но в городе, который он считал родным, на людном проспекте никто ему не помог.

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Вдова убитого в Одессе 14 марта активиста и волонтера Демьяна Ганула обвинила одесситов в равнодушии и том, что среди дня на людной улице никто не пришел на помощь ее мужу, в сториз на своей странице в Instagram 25 марта.

Жанна Вознюк опубликовала эмоциональные сториз об убийстве ее мужа Фото: Instagram / zhannavoznjuk Вдова погибшего Демьяна Ганула говорит, что никто не пришел на помощь ее мужу Фото: Instagram / zhannavoznjuk

"Демьян мог бы быть живым. У меня нет слов. Я никогда не любила Одессу. Мне был отвратителен этот "вайб", который так всем нравится. Зато любимый обожал, считал этот город родным. В родном городе, на проспекте, на котором бывал каждый день, с десяток людей допустили убийство. Никто не подошел", — написала Жанна.

Жена убитого в Одессе Демьяна Ганула обвинила одесситов в равнодушии Фото: Instagram / zhannavoznjuk

"Я могла бы пожелать им всем смерти, но они и так не живы", — добавила жена Демьяна Ганула.

Прощание с Демьяном Ганулом состоялось в Одессе 19 марта, а 21 марта Жанна Вознюк опубликовала фотографии проводов мужа в последний путь на странице в Instagram.

"Я благодарю всех, кто разделяет эту боль. Я знаю, что смерть Демьяна — это не только моя потеря, это потеря всей Одессы и всей Украины. Это выстрел в нас всех. Это триумф зла. Это вершина несправедливости", — написала Жанна.

Убийство Демьяна Ганула: что известно

Народный депутат Алексей Гончаренко 14 марта сообщил, что в центре Одессы застрелили активиста и волонтера Демьяна Ганула. Он был также общественным деятелем, блогером, зоо- и экозащитником, основателем и руководитель ОО "Уличный фронт", участником Революции достоинства и противостояния в Одессе 2 мая против пророссийских сил. С 2014 по 2016 год руководил силовым блоком Правого Сектора в Одессе.

Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко в тот же день сообщил об открытии уголовного производства по статье "заказное убийство" и заявил, что берет расследование под свой личный контроль.

Ближе к вечеру 14 марта Игорь Клименко сообщил о задержании правоохранителями возможного убийцы активиста Демьяна Ганула.

Депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов 15 марта озвучил вероятные мотивы убийцы Ганула. По его словам, убийство мог заказать кто-то из родственников пострадавших во время событий в Одессе 2 мая 2024 года, когда 48 человек погибли в пожаре.

16 марта журналисты из зала Киевского районного суда Одессы сообщили, что подозреваемый в убийстве Ганула 46-летний Сергей Шалаев арестован на 2 месяца без права внесения залога.

В 28 отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода 16 марта рассказали, что подозреваемый Сергей Шалаев в июле 2024 года был переведен из элитной бригады ВСУ, 101-й отдельной бригады охраны Генерального штаба имени генерал-полковника Геннадия Воробьева, и допущен к временно исполняющему обязанности офицера резерва запасной роты, однако большую часть времени находился на лечении и не привлекался к боевым действиям. С 22 февраля он не вернулся из отпуска и находился в самовольном оставлении части.