Поединок за бутерброд с колбасой и пиво: Усик согласился на спарринг с Лебигой, детали (видео)

Изначально на кону стоял бутерброд с двумя кусками колбасы, но боксер выступил за увеличение "призового фонда". Промоутеры уже предложили локацию для "поединка".

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Украинский блогер Михаил Лебига вызвал на бой абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе и тяжелом весе Александра Усика. Соответствующее заявление он сделал во время благотворительного стрим-марафона на платформе Twitch.

"Александр Усик, я в ваших перчатках вызываю вас на спарринг. (...) Кто выиграет в нашем поединке, забирает бутерброд с двумя кусками колбасы. (...) Жду ответа", — сказал на трансляции стример.

Усик принял вызов на бой от Лебиги

Видео, на котором блогер предлагает абсолютному чемпиону спарринг, опубликовали в сообществе GoldenBoxing. Публикацию прокомментировал сам Усик.

"Привет невероятный человек, я готов. Буханка хлеба, много колбасы и пивоооо", — написал он.

Комментарий Усика под постом о вызове от Лебиги Фото: Скриншот

Усик согласен на спарринг: реакция Лебиги

Блогер прочитал комментарий боксера во время трансляции и, очевидно, был шокирован, что Усик действительно отреагировал.

"Да я пошутил. Я не то имел в виду. Господин Александр, я... Это серьезно?", — сказал он.

Лебига признался, что не готов и не ожидал такого развития событий. На призывы извиниться перед Усиком он попросил себя не унижать.

"Какой кайф! Что делать, что теперь делать? Нет, заднюю не даем.(...) Не думал, что так будет, конечно", — поделился стример.

Он отметил, что вызов принял лучший боксер мира. Лебига заверил, что пообщается с Усиком, и если будет возможно сделать спарринг, они это организуют.

"Да нет, ну это ужас. Меня изобьют. Ну ладно, я готов. Мы слово дали уже, вы поняли, уже назад никак. Боже мой, я звоню в полицию", — заявил он.

Блогер пересмотрел свое видеообращение и спросил в шутку, как это удалить. Он похвалил своих зрителей за то, что те "добиваются всегда своего", и зачитал несколько сообщений, в которых ему пожелали удачи и даже посоветовали копать могилу.

"Уважения в чате не найдено, ну ничего страшного. Главное — это верить в свои силы", — подчеркнул Лебига.

Лебига vs Усик: промоутеры предложили локацию

Украинская промоутерская компания Top Boxing Generation отреагировала на новости о возможном спарринге блогера с профессиональным боксером.

"Миша Лебига — главная арена страны этой весной. После спарринга с чемпионом только так! Мы ждем тебя и Tura Hvost (блогер, волонтер и друг Лебиги, — ред.)", — заявили промоутеры.

Усик принял вызов на бой от Лебиги и пригрозил ему

Также стример показал на трансляции сообщение, которое получил лично от боксера в Instagram.

"Михаииииил, я иду за тобой", — говорится в нем.

Напомним, с 5 марта блогер Михаил Лебига ведет круглосуточный стрим-марафон, который пообещал закончить, когда похудеет на 7 килограммов. Только за первый день ему удалось избавиться от двух килограммов и собрать 2,8 миллиона гривен на FPV-дроны для военных.

Обладатель титулов WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик ответил, какой пояс президент Владимир Зеленский привез на встречу с лидером США Дональдом Трампом. Он заверил, что все свои пояса имеет дома.