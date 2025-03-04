Худеет и собирает донаты: Лебига запустил круглосуточный стрим (фото)

Михаил Лебига планирует собрать 5 миллионов гривен на FPV-дроны украинским защитникам. Стрим будет продолжаться, пока блогер не сбросит 7 килограммов.

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Блогер Михаил Лебига запустил на платформе Twitch круглосуточный стрим-марафон, пока не сбросит 7 килограммов. Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"Завтра я включаю стрим и не выключу его до тех пор, пока не похудею на 7 кг. Это может быть 7 дней, может быть 10 дней, это может быть 4 месяца. Но он не будет выключаться до тех пор, пока я не похудею на 7 кг", — заявил Лебига.

По словам стримера, во время непрерывной трансляции он покажет свои будни и какие усилия прилагает на пути к своей цели. К тому же, ему будут помогать приглашенные гости. В частности, к трансляции уже подключалась певица Анна Тринчер.

За первый день Михаил сбросил 2 килограмма.

"Продолжаем. Стрим идет дальше", — написал он.

Михаил Лебига Фото: misha_lebiga/Instagram

Лебига планирует таким образом собрать средства на помощь украинским защитникам — 5 миллионов гривен на FPV-дроны, которые он самостоятельно закупит и передаст военным. За первый день трансляции подписчики блогера сбросили более половины этой суммы — 2,8 млн гривен.

Кто такой Михаил Лебига

Лебига занял 20-е место в рейтинге блогеров Фокуса за 2024 год.

Он активно ведет Twitch с осени 2022 года, на который сейчас подписаны 484 тысячи человек. Михаил Лебига стал популярным, записывая разговорные трансляции: смотрел и комментировал телепрограммы и видео из сети, а именно украинские шоу, интервью и теледебаты.

В конце лета 2023 года в сети завирусился мем о "новом президенте Лебиговиче" после одного из стримов блогера. Впоследствии шутку конвертировали в помощь нашим защитникам, собрав более 20 миллионов гривен на воображаемом голосовании.

Напомним, Лебига рассказал о разрыве с девушкой.

Также Фокус писал о совместной песне Нади Дорофеевой и Михаила Лебиги.