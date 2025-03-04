Худне та збирає донати: Лебіга запустив цілодобовий стрім (фото)

Михайло Лебіга планує зібрати 5 мільйонів гривень на FPV-дрони українським захисникам. Стрім триватиме, поки блогер не скине 7 кілограмів.

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Блогер Михайло Лебіга запустив на платформі Twitch цілодобовий стрім-марафон, доки не скине 7 кілограмів. Про це він повідомив у своїх соцмережах.

"Завтра я вмикаю стрім і не вимкну його до тих пір, поки не схудну на 7 кг. Це може бути 7 днів, може бути 10 днів, це може бути 4 місяці. Але він не вимикатиметься доти, поки я не схудну на 7 кг", — заявив Лебіга.

За словами стрімера, під час безперервної трансляції він покаже свої будні та які зусилля докладає на шляху до своєї мети. До того, ж йому допомагатимуть запрошені гості. Зокрема, до трансляції вже підключалася співачка Анна Трінчер.

За перший день Михайло скинув 2 кілограми.

"Продовжуєм. Стрім йде далі", — написав він.

Михайло Лебіга Фото: misha_lebiga/Instagram

Лебіга планує таким чином зібрати кошти на допомогу українським захисникам – 5 мільйонів гривень на FPV-дрони, які він самостійно закупить та передасть військовим. За перший день трансляції підписники блогера скинули понад половину цієї суми – 2,8 млн гривень.

Хто такий Михайло Лебіга

Лебіга посів 20-те місце в рейтингу блогерів Фокусу за 2024 рік.

Він активно веде Twitch з осені 2022 року, на який наразі підписані 484 тисячі людей. Михайло Лебіга став популярним, записуючи розмовні трансляції: дивився й коментував телепрограми та відео з мережі, а саме українські шоу, інтерв’ю та теледебати.

Наприкінці літа 2023 року в мережі завірусився мем про "нового президента Лебіговича" після одного зі стримів блогера. Згодом жарт конвертували в допомогу нашим захисникам, зібравши понад 20 мільйонів гривень на уявному голосуванні.

Нагадаємо, Лебіга розповів про розрив з дівчиною.

Також Фокус писав про спільну пісню Наді Дорофєєвої та Михайла Лебіги.