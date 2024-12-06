"І мені кайфово": Лебіга розійшовся з дівчиною через два роки стосунків, що сталося

За словами Михайла Лебіги, після розставання вони залишились друзями. Блогер також оприлюднив спільне фото з екскоханою.

Український блогер та стример Михайло Лебіга розійшовся з дівчиною, з якою зустрічався два роки. Про це Лебіга розповів у своєму Інстаграмі.

"Я не дуже з вами ділюся особистим, але, здається, це треба розказати. Я розійшовся зі своєю дівчиною. Два роки це все тривало. Дев'ять місяців серйозних стосунків і дев'ять місяців жили разом. Але, на жаль, таке трапляється, що люди розходяться. Сіли вперше по-дорослому проговорили й вирішили, що так буде краще, та залишилися друзями. І мені кайфово", — сказав Лебіга.

Він не розповів, з ким саме зустрічався та що саме стало причиною розставання, але наголосив, що його вже колишня дівчина — чудова людина.

"Це 100% одна з найкращих жінок яких я бачив в житті, 100% — це найгарніша жінка, з якою я мав стосунки. Це дуже чудова людина! І комусь із нею пощастить", — зазначив Лебіга.

Блогер також оприлюднив спільне фото з екскоханою та жартома попередив своїх підписників, що, можливо, хтось побачить його під дощем у пригніченому стані.

Фото Лебіги з коханою дівчиною Фото: Скриншот

"Якщо, можливо, будете бачити мене, як я слухаю під дощем сумну музику — це так треба", — наголосив Лебіга.

Нагадаємо, у квітні Надя Дорофєєва та Михайло Лебіга представили спільну пісню "А я все плакала".

4 грудня співачка Анастасія Приходько дала інтерв'ю російською мовою та заявила, що не потрібно нав'язувати українську мову іншим людям.