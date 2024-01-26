"Це вже є дуже важливим": Сєрга підтримав мобілізацію Лебіги та інших блогерів

Музикант і військовослужбовець Коля Сєрга переконаний, що блогери могли б робити для ЗСУ більше за збори коштів. Він закликав українських інфлюенсерів стати на облік у ТЦК.

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Військовий та музикант, очільник "Культурного десанту" Коля Сєрга підтримав заклик до Михайла Лебіги та інших блогерів, щоб вони мобілізувались. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого журналістами "24 каналу".

Сєрга переконаний, що українські блогери виконують частину інформаційної політики. Однак, на його думку, інфлюенсери можуть робити більше.

"Вони можуть мілітаризуватися, підключатися до українського спротиву не тільки частиною свого часу, а, як і всі, хто залучені до оборони, включатися на повну", — пояснив військовий.

Він зазначив, що блогери могли б стати на облік у ТЦК, проявивши свою свідомість. У випадку, якби інфлюенсер отримав повістку, він міг би пройти навчання та чекати на розподіл.

"Я впевнений, що посада, яку буде обіймати той самий Лебіга, буде пов'язана з медійною, інформаційною боротьбою. Вона є дуже важливою і від її ефективності багато що залежить на фронті. Тому я на 100% впевнений, що він буде мобілізований на цю посаду, як і його колеги. І вони будуть працювати 24/7 на військо, і це вже є дуже важливим", — заявив Сєрга.

Музикант зауважив, що Лебіга підтримує ЗСУ та робить збори грошей для військових, але це лише частина його часу. На думку військового, блогер може включитися у процес цілком, і тоді його ефективність буде ще вища.

Сєрга назвав Лебігу "потужною медійною персоною", яких багато серед блогерів. Він переконаний, що усі вони можуть стати частиною ЗСУ.

Нагадаємо, раніше лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко закликав Михайла Лебігу та інших блогерів показати приклад іншим та сходити у ТЦК.

Військова Олена Риж назвала головну проблему мобілізації в України.