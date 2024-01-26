"Это уже очень важно": Серга поддержал мобилизацию Лебиги и других блогеров

Музыкант и военнослужащий Коля Серга убежден, что блогеры могли бы делать для ВСУ больше, чем сборы средств. Он призвал украинских инфлюенсеров стать на учет в ТЦК.

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Военный и музыкант, глава "Культурного десанта" Коля Серга поддержал призыв к Михаилу Лебиге и другим блогерам, чтобы они мобилизовались. Об этом известно из интервью, опубликованного журналистами "24 канала".

Серга убежден, что украинские блогеры выполняют часть информационной политики. Однако, по его мнению, инфлюенсеры могут делать больше.

"Они могут милитаризироваться, подключаться к украинскому сопротивлению не только частью своего времени, а, как и все, кто вовлечены в оборону, включаться на полную", — объяснил военный.

Он отметил, что блогеры могли бы стать на учет в ТЦК, проявив свою сознательность. В случае, если бы инфлюенсер получил повестку, он мог бы пройти обучение и ждать распределения.

"Я уверен, что должность, которую будет занимать тот самый Лебига, будет связана с медийной, информационной борьбой. Она является очень важной и от ее эффективности многое зависит на фронте. Поэтому я на 100% уверен, что он будет мобилизован на эту должность, как и его коллеги. И они будут работать 24/7 на войско, и это уже очень важно", — заявил Серга.

Музыкант отметил, что Лебига поддерживает ВСУ и делает сборы денег для военных, но это лишь часть его времени. По мнению военного, блогер может включиться в процесс целиком, и тогда его эффективность будет еще выше.

Серга назвал Лебигу "мощной медийной персоной", которых много среди блогеров. Он убежден, что все они могут стать частью ВСУ.

Напомним, ранее лейтенант ВСУ Андрей Коваленко призвал Михаила Лебигу и других блогеров показать пример другим и сходить в ТЦК.

Военная Елена Рыж назвала главную проблему мобилизации в Украине.