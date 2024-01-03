"Реально можемо не вивезти": у ЗСУ закликали Лебігу та інших блогерів пройти ВЛК (відео)

За словами заступника голови ЦПД Андрія Коваленка, "є чоловіки, які демонструють зовсім інше життя". Він порадив інфлюенсерам сходити в ТЦК, що також розширити кількість передплатників.

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Представникам української блогосфери та інфлюенсерам, серед іншого Михайлу Лебізі, варто показати особистий приклад громадськості — сходити в ТЦК і пройти ВЛК. Про це заявив заступник керівника Центру протидії дезінформації лейтенант ЗСУ Андрій Коваленко в ефірі YouTube-каналу.

Андрій Коваленко закликав жителів України активніше мобілізовуватися і йти в ТЦК, а також звернув увагу на те, що "є чоловіки, які демонструють зовсім інше життя".

"Ми не говоримо про те, щоб відразу піти на фронт <…> а просто сходити оновити свої дані, пройти ВЛК, — пояснив представник ЦПД. — І тут заходить людина, наприклад Міша Лебіга, і в нього в Instagram постійно про те, що він десь п'є, веде розгульний спосіб життя. Молоде покоління дивиться і думає: "Якщо він так відпочиває, гуляє і донатить, то і ми так можемо". Коваленко вважає, що з Лебігою, блогерами та іншими інфлюенсерами влада має вести роз'яснювальну роботу.

"Можливо, це хтось від Генштабу має бути, можливо, хтось іще, і просто говорити: "Нам це дуже важливо історично, тому що ми можемо не вивезти цю війну, реально можемо не вивезти", — пояснив Коваленко.

Він додав, що всі вже вирішили, що Україна неодмінно переможе, але важливо, щоб блогери доносили до своєї аудиторії "цінності, які стимулюватимуть людей іти в армію".

Заступник керівника Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко — про мобілізацію (з 9:51)

Представник ЦПД вважає, що багато інфлюенсерів давно зацікавлені в роботі на благо держави, і порадив інфлюенсерам, таким як Лебіга, пройти ВЛК і піти в центр підготовки, щоб, до всього іншого, розширити аудиторію.

"Ви просто будете летіти по трафіку і по всьому — покажете приклад і зробите користь для держави", — сказав він.

Нагадаємо, що в ЦПД розповіли, що може допомогти мобілізації в Україні. За словами заступника голови центру Андрія Коваленка, всі воювати не будуть.

Також повідомлялося, що командир 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петро Горбатенко заявив, що мобілізація йде погано через корупцію і нерозуміння.