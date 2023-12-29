Командир батальйону ЗСУ: мобілізація йде погано через корупцію і нерозуміння (відео)

За словами командира 1-го штурмового батальйону 3-ї ОШБр Петра Горбатенка, людей на фронт забирають не виходячи з того, хто потрібен на передовій, а для того, щоб закрити норму.

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Командир 1-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Петро Горбатенко ("Ролло") заявив в інтерв'ю "Українській правді", що мобілізація в Україні йде погано через корупційну складову і нерозуміння з боку населення самої процедури.

Комбат згадав обговорюваний у суспільстві закон про мобілізацію і заявив, що, доки в територіальних центрах комплектування та соцпідтримки буде корупція, проблема з недобором особового складу не вирішиться.

"Питання не в самому законопроєкті, а у виконанні. У нас частина в державі виявляється так, що закони хороші, тільки з виконанням не виходить. Більше хвилює те, що не зміниться глобально нічого", — сказав Горбатенко.

Він зазначив, що в роботі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) є серйозні проблеми, насамперед через корупційну складову.

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"Люди кажуть, що ТЦК погані — частина з цього правда. Перше — це корупційна складова: повідомляється, де проходитимуть маршрути ТЦК, куди вони йтимуть патрулі, кого перевірятимуть, у які заклади заходитимуть. Або навпаки, звертаються до ТЦК із проханням сюди не заходити, цих людей не забирати", — сказав Горбатенко.

Мобілізація "не тих"

Він також розповів про те, що в деяких випадках ТЦК забирають не тих людей, які потрібні на фронті.

"Необхідно насамперед знизити ось цю корупційну складову ТЦК, щоб мобілізація пішла дуже добре. Тому що у нас як виходить — у селах забирають усіх мужиків 45+ <...>якісь футболісти, футбольні клуби — у них також бронь, "Оболонь" у Києві, наприклад. Яким стратегічно важливим для держави має бути футбольний клуб, щоб на його гравців стояла бронь? І таких випадків багато", — сказав Горбатенко.

Він також зазначив, що багато людей бояться приходити в ТЦК через нерозуміння того, що на них чекає.

"Люди насправді є, а забирають не того, кого потрібно. Забирають, щоб закрити норму. Страх іде від нерозуміння того, що відбувається далі. Бо люди уявляють так, що прийшов "тцкшник", зараз же йому вручили повістку, сьогодні ж забрали і все — відправили в Роботине або Бахмут прямим рейсом", — сказав Горбатенко.

Комбат закликав посилити інформування населення про мобілізацію і про те, що відбувається з громадянином після вручення повістки.

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Президент України Володимир Зеленський 19 грудня заявляв, що Генштаб запропонував йому мобілізувати додатково 450-500 тисяч осіб. Він зазначив, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний і Генштаб мають відповісти на запитання, які цікавитимуть суспільство, якщо мобілізувати додаткові сили на фронт.

Раніше, 12 грудня, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що в Україні готують "нові ініціативи" щодо мобілізації, і президент Володимир Зеленський уже дав вказівку.