Коля Сєрга розповів про двоюрідного брата з РФ, який воює проти України (відео)

Він відрікся від родичів із країни-агресора.

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Український співак, музикант, поет та телеведучий Коля Сєрга, який на початку повномасштабної війни пішов служити в ЗСУ, зізнався, що родичів із Росії більше не вважає своєю ріднею. Про це він розповів в інтерв'ю Андріані Кучер.

Музикант розповів, що він народився в Україні в місті Черкаси, але його одразу забрали в Южноуральськ (місто в РФ, Челябінська область — ред.). У Росії Коля прожив 3-4 роки в дитинстві і 2-3 роки вже у "свідомому віці". Зараз у Росії в нього проживає рідня: мамина рідна сестра з родиною, її діти, з якими він проводив дитинство в Черкасах у бабусі.

Коля Сєрга повідомив, що його двоюрідний брат воює проти України. Він попросив маму припинити спілкування з племінником раз і назавжди.

"Мій двоюрідний брат, його звуть Сергій, і він російський військовослужбовець. Він на початку повномасштабної війни написав мамі повідомлення, на перший або другий день, щоб не виходили з будинків, "все буде добре"... Я попросив маму, щоб вона послала його на**й. Я вважаю, що в мене більше там немає родичів", — поділився Серга.

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Нагадаємо, 31 серпня Фокус писав, що Коля Сєрга розповів, що Тіна Кароль відмовлялася виступати перед військовими. Співак, який також входить до складу "Культурного десанту", зізнався, що деколи концерти потрібно скасовувати, тому що артисти відмовляються приїхати в прифронтову зону.