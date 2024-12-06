"И мне кайфово": Лебига разошелся с девушкой спустя два года отношений, что произошло

По словам Михаила Лебиги, после расставания они остались друзьями. Блогер также обнародовал совместное фото с экс-возлюбленной.

Украинский блогер и стример Михаил Лебига разошелся с девушкой, с которой встречался два года. Об этом Лебига рассказал в своем Инстаграме.

"Я не очень с вами делюсь личным, но, кажется, это надо рассказать. Я разошелся со своей девушкой. Два года это все длилось. Девять месяцев серьезных отношений и девять месяцев жили вместе. Но, к сожалению, такое случается, что люди расходятся. Сели впервые по-взрослому проговорили и решили, что так будет лучше и остались друзьями. И мне кайфово", — сказал Лебига.

Он не рассказал, с кем именно встречался и что именно стало причиной расставания, но подчеркнул, что его уже бывшая девушка — замечательный человек.

"Это 100% одна из лучших женщин которых я видел в жизни, 100% — это самая красивая женщина, с которой я имел отношения. Это очень замечательный человек! И кому-то с ней повезет", — отметил Лебига.

Блогер также обнародовал совместное фото с экс-возлюбленной и в шутку предупредил своих подписчиков, что, возможно, кто-то увидит его под дождем в подавленном состоянии.

Фото Лебиги с любимой девушкой Фото: Скриншот

"Если, возможно, будете видеть меня, как я слушаю под дождем грустную музыку — это так надо", — подчеркнул Лебига.

Напомним, в апреле Надя Дорофеева и Михаил Лебига представили совместную песню "А я все плакала".

4 декабря певица Анастасия Приходько дала интервью на русском языке и заявила, что не нужно навязывать украинский язык другим людям.