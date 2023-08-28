"За Лебиговича": откуда взялись мемы о блогере, которого называют новым президентом (фоторепортаж)

Украинский блогер случайно спровоцировал волну мемов в сети одним из своих стримов. Рассказываем все, что известно о "народном кандидате в президенты".

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Последние несколько дней в сети активно "голосуют" за Лебиговича, конкурентом интересуются украинские политики, ему посвящают песни и татуировки. Но существует ли такой кандидат в президенты Украины? Рассказывает Фокус.

Кто такой Лебигович?

Коротко говоря, его не существует. Мем создался после стрима украинского блогера Михаила Лебиги на Twitch, в котором он делал обзор дебатов Януковича и Ющенко, когда те шли в президенты Украины в 2004 году. В процессе фолловеры блогера предложили ему самому стать политиком и назвали "Лебиговичем", соединив его фамилию с "Януковичем".

Фото: соцмережі

В соцсетях моментально подхватили тренд и начали активно комментировать публикации с призывом голосовать за Лебиговича и создавать кучу мемов.

Михаил Лебига много раз реагировал на волну "политической популярности" и призвал фанов остановиться, впрочем, они не слушали "своего кандидата".

Фото: Скріншот Фото: Скріншот

На потенциального конкурента отреагировали даже украинские нардепы. Роман Грищук рассказывал, что Лебигович не ходит на работу в Верховную Раду и показал его "рабочее место".

Алексей Гончаренко в своем телеграм-канале спрашивал, как связаться с Лебиговичем и какой у него рейтинг.

Впрочем, прежде всего стоит отметить, что Михаилу Лебиге сейчас 25 лет, поэтому баллотироваться в президенты он сможет только через 10 лет, по действующему украинскому законодательству. Однако депутатом в Украине можно стать с 21 года.

Фото: Скріншот

В Х (Twitter) уже создали страницу Михаила Лебиговича, на которую сейчас подписаны 139 пользователей сети.

Фото: Скріншот

А недавно Лебига встречался с блогером Игорем Лаченковым, автором телеграм-канала "Лачен пишет". Они повторили известный фото-мем из сериала "Офис". А Лаченков написал в своих соцсетях, что голосует за Лебиговича.

"Мне плохо", — написал в комментариях Лебига, который перед тем отметил, что Лаченков должен был "бороться со злом, а не помогать ему".

В частности, пользователи сети интересуются, когда Сергей Стерненко будет строить свою политическую карьеру.

Также вспоминают, как Михаил Лебига собрал за один стрим на Twitch более 8 миллионов гривен для ГУР.

"Кандидат, который смог за пару часов собрать 8 лямов для ГУР и передать им уникальные бпла Сыч точно сможет поднять обороноспособность страны и вывести армию на еще более высокий уровень. Лебигович наш президент!" — пишут украинцы.

Кроме варианта с Лебиговичем, креативные украинцы придумали "Жаданющенко" и считают, что "снова придется выбирать между двух зол".

Кроме этого, вспомнили и недавнюю гибель собственника ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Пользователи сети считают, что именно в рамках своей избирательной программы Лебигович убил "повара Путина".

"О, я тоже за него! Даже готов стать заместителем и правой лапой. Никогда не собирался идти в политику. Но с Лебиговичем — хоть на край света!" — отметил Пес Патрон в одном из комментариев под постом Лебиги.

Кто такой Михаил Лебига?

Это 25-летний украинский стример родом из Хмельницкой области. Он активно ведет Twitch с осени 2022 года. Обычно это разговорные трансляции: смотрит и комментирует телепрограммы и видео из сети, а именно украинские шоу, интервью и теледебаты. Сейчас в Instagram Михаила 422 тысячи подписчиков, в TikTok — более 830 тысяч.

28 августа 2023 Лебига обратился к подписчикам с "официальным заявлением кандидата на пост президента Украины", повторив видео Владимира Зеленского в 2019 году.

Он окончательно ответил на все вопросы украинцев, отметив, что не пойдет ни в президенты, ни в депутаты. Впрочем, решил конвертировать хайп в полезное русло. Блогер вместе с фондом "Повернись живим" призывает 3 сентября 2023 года проголосовать за своего кандидата купюрой в 100 гривен в восьми городах Украины. А собранные средства пойдут на нужды наших защитников.

Михаил Лебига

Также Фокус писал о феномене Барбенгеймера в июле 2023 года.