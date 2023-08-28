"За Лебіговича": звідки взялися меми про блогера, якого називають новим президентом (фоторепортаж)

Український блогер випадково спровокував хвилю мемів у мережі одним зі своїх стрімів. Розповідаємо все, що відомо про "народного кандидата в президенти".

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Останні кілька днів у мережі активно "голосують" за Лебіговича, конкурентом цікавляться українські політики, йому присвячують пісні та татуювання. Та чи існує такий кандидат у президенти України? Розповідає Фокус.

Хто такий Лебігович?

Коротко кажучи, його не існує. Мем створився після стріму українського блогера Михайла Лебіги на Twitch, у якому він робив огляд дебатів Януковича та Ющенка, коли ті йшли в президенти України у 2004 році. У процесі фоловери блогера запропонували йому самому стати політиком та назвали "Лебіговичем", поєднавши його прізвище з "Януковичем".

Фото: соцмережі

У соцмережах моментально підхопили тренд та почали активно коментувати публікації із закликом голосувати за Лебіговича та створювати купу мемів.

Михайло Лебіга багато разів реагував на хвилю "політичної популярності" та закликав фанів зупинитися, втім, вони не слухали "свого кандидата".

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

На потенційного конкурента відреагували навіть українські нардепи. Роман Грищук розповідав, що Лебігович не ходить на роботу у Верховну Раду та показав його "робоче місце".

Олексій Гончаренко у своєму телеграм-каналі запитував, як звʼязатися з Лебіговичем та який у нього рейтинг.

Втім, передусім варто зазначити, що Михайлу Лебізі наразі 25 років, тому балотуватися в президенти він зможе лише через 10 років, за чинним українським законодавством. Проте депутатом в Україні можна стати з 21 року.

Фото: Скриншот

У Х (Twitter) уже створили сторінку Михайла Лебіговича, на яку наразі підписані 139 користувачів мережі.

Фото: Скриншот

А нещодавно Лебіга зустрічався з блогером Ігорем Лаченковим, автором телеграм-каналу "Лачен пише". Вони повторили відоме фото-мем із серіалу "Офіс". А Лаченков написав у своїх соцмережах, що голосує за Лебіговича.

"Мені погано", — написав у коментарях Лебіга, який перед тим зазначив, що Лаченков повинен був "боротися зі злом, а не допомагати йому".

Зокрема користувачі мережі цікавляться, коли Сергій Стерненко буде будувати свою політичну карʼєру.

Також пригадують, як Михайло Лебіга зібрав за один стрім на Twitch понад 8 мільйонів гривень для ГУР.

"Кандидат, який зміг за пару годин зібрати 8 лямів для ГУР та передати їм унікальні бпла Сич точно зможе підняти обороноздатність країни та вивести армію на ще вищий рівень. Лебігович наш президент!" — пишуть українці.

Окрім варіанта з Лебіговичем, креативні українці придумали "Жаданющенко" та вважають, що "знову доведеться обирати поміж двох лих".

Окрім цього, пригадали й нещодавню загибель власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Користувачі мережі вважають, що саме в рамках своєї виборчої програми Лебігович убив "кухаря Путіна".

"О, я теж за нього! Навіть готовий стати заступником і правою лапою. Ніколи не збирався йти в політику. Але з Лебіговичем — хоч на край світу!" — зазначив Пес Патрон в одному з коментарів під дописом Лебіги.

Хто такий Михайло Лебіга?

Це 25-річний український стрімер родом з Хмельниччини. Він активно веде Twitch з осені 2022 року. Зазвичай це розмовні трансляції: дивиться та коментує телепрограми та відео з мережі, а саме українські шоу, інтерв’ю та теледебати. Наразі в Instagram Михайла 422 тисячі підписників, у TikTok — понад 830 тисяч.

28 серпня 2023 Лебіга звернувся до підписників з "офіційною заявою кандидата на пост президента України", повторивши відео Володимира Зеленського у 2019 році.

Він остаточно відповів на всі запитання українців, зазначивши, що не піде ні в президенти, ні в депутати. Втім, вирішив конвертувати хайп у корисне русло. Блогер разом з фондом "Повернись живим" закликає 3 вересня 2023 року проголосувати за свого кандидата купюрою в 100 гривень у восьми містах України. А зібрані кошти підуть на потреби наших захисників.

Михайло Лебіга

Також Фокус писав про феномен Барбенгеймера в липні 2023 року.