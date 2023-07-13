Божевілля "Барбенгеймера": як два фільми цього літа породили несподіваний кросовер (фото)

21 липня відбудуться прем'єри двох фільмів "Барбі" і "Оппенгеймера" і фанати збираються поєднати дві полярні емоції.

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Що станеться, якщо два найочікуваніші фільми 2023 року дебютують на одному тижні? Фанатський кросоверний захід, відомий як Barbenheimer, або "Барбенгеймер". Фанати по всьому світу навсправжки мають намір подивитися в один день фільми і Грети Гервіг, і Крістофера Нолана, і об'єднати непоєднувані враження. Про це пише TIME.

"Барбі" режисера Грети Гервіг з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях вийде 21 липня. "Оппенгеймер", фільм Крістофера Нолана про творця атомної бомби з Кілліаном Мерфі виходить того самого дня.

Один із постерів, присвячених "Барбенгеймеру" Фото: Соцмережi

І кіноглядачі насолоджуються можливістю відсвяткувати одноденний кінематографічний досвід перегляду двох полярно протилежних фільмів поспіль.

Трейлер "Барбенгеймера"

Радикально відрізняються і промо обох фільмів. У випадку з "Барбі" Марго Роббі та Раяном Гослінгом усе забарвлене в рожеві кольори, а Марго, виконавиця головної ролі, змінює лялькові вбрання. Похмура історія від Нолана, звісно, не вирізняється позитивом навіть на червоних доріжках. До того ж у Мерфі репутація не найбільш усміхненого актора.

Голлівуд — це все про "Барбенгеймер"

У цьому феномені візьме участь Том Круз, зірка іншого блокбастера цього літа, "Місія нездійсненна".

Круз уже сказав Sydney Morning Herald, що планує спочатку побачити "Оппенгеймера", а потім "Барбі", і квитки він уже купив. Як і квитки на "Індіану Джонса".

Том Круз із другом іде на обидва фільми

До нього вже приєдналися творці "Барбі". Гервіг і Роббі відзвітували, що планують влаштувати собі кіномарафон і подивитися "Оппенгеймера", а потім нові фільми "Місія нездійсненна" та "Індіана Джонс".

Марго Роббі та Ґрета Ґервіґ з квитками на найкращі фільми цього літа

І Нолан, і виконавець головної ролі Кілліан Мерфі не могли не помітити, що відбувається, і Нолан сказав IGN: "Я думаю, що ті з нас, хто любить фільми, дійсно чекали, коли знову буде переповнений ринок, і тепер це сталося. І це приголомшливо".

А Мерфі заявив, що це здорово. І він обов'язково сходить на "Барбі".

"Я піду дивитися "Барбі". Я не можу дочекатися, щоб побачити це. Я думаю, що це просто здорово для індустрії і для глядачів, що у нас є два чудових фільми від чудових режисерів, що виходять в один день. Можна цілий день провести в кіно, що може бути краще?", — сказав актор.

Планування ідеального дня "Барбенгеймера"

Якщо селебріті готуються до дня прем'єри з усією серйозністю, то пересічні глядачі й поготів. Так, 22-річна Марія Каррільйо візьме участь у "Барбенгеймері" зі своїми друзями, тому що це буде кінотеатральний реліз, не схожий на жоден інший відтоді, як 2020 року розпочався COVID-19. "Мені завжди подобалося ходити в кіно, і це буде весело", — каже вона.

Каррільйо та незліченна безліч інших онлайн-користувачів уже створюють кросоверні постери та трейлери, а також із нетерпінням чекають на створення спеціальних товарів. А футболки вже отримали перші замовники.

Футболка з "Барбенгеймером"

І звісно глядачі дають поради про те, як зручно і недорого подивитися обидва фільми в кінотеатрах або розробити ідеальний маршрут перегляду "Барбенгеймера". Який може охоплювати все, від коктейлю "Мімоза" до душу та кави з льодом і віскі в японському барі до прослуховування правильної музики для настрою і зміни вбрання.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

За словами Елізабет Франк, комерційної директорки AMC і виконавчої віцепрезидентки зі світових програм, на сьогодні у кінотеатрах AMC продали понад 20 000 квитків для охочих побачити "Барбі" і "Оппенгеймера" в один і той самий день.

До 21 липня триватимуть самі лише дебати: у якому порядку глядачі мають дивитися фільми? Один TikToker каже, що не буде починати з "Барбі". "Вибачте, ви теж спочатку їсте десерт? Спочатку "Оппенгеймер", потім "Барбі", це наука", — зазначив він.

Інші не згодні: "Люди, які вперше побачили "Барбі", божеволіють", — написав інший користувач, який вважав, що після рожевого божевілля "Барбі" потрібно охолодити свій запал.

Постер до "Барбенгеймера" Фото: Соцмережi

Марія Каррільо опинилася в тому таборі, що залишає "Барбі" на десерт".

"У цьому більше сенсу, тому що "Оппенгеймер" справді важкий фільм", — каже вона. Опісля вона та її друзі переодягнуться і вирушать на перегляд "Барбі".

Вона очікує, що обидва фільми виправдають їхні очікування. Наразі вона насолоджується сценарієм блокбастера, який буває раз у житті, і всім, що він приніс.

Щоправда таблоїди раніше писали, що Нолан був не в захваті, що його драма виходить в один день із фільмом про ляльок і навіть просив перенести прем'єру. Але все залишилося як є. І "Барбенгеймер" став ідеальною ілюстрацією до абсурдної реальності нашого часу.

Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi Фото: Соцмережi

Не виключено, що кінокомпанії Warner Bros. ("Барбі") і Universal Pictures ("Оппенгеймер") могли навмисно випустити свої фільми в один день. Такий маркетинговий хід називають контрпрограмуванням — суть у тому, щоб опублікувати одночасно два проєкти, призначені для різних аудиторій, і так дозволити їм повністю відпрацювати потенціал.

Трейлер фільму "Барбі"

І хоч ці фільми спочатку розглядалися як суперники, тепер вони, схоже, стали союзниками. Найнесподіванішими союзниками, які могли з'явитися тільки в Голлівуді.

Трейлер фільму "Оппенгеймер"

Нагадаємо, під час промо фільму "Барбі" Марго Роббі вже багато разів змінювала вбрання, натхненні образами культової ляльки. І в Лондоні вона з'явилася в ефектній рожевій сукні, в точності, як у Барбі 1960-х.