Марго Роббі показала на прем'єрі "Барбі" черговий ляльковий образ

Актриса з'явилася на червоній доріжці в короткій корсетній сукні та туфельках на шпильці.

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Марго Роббі продовжує радувати шанувальників ляльковими образами, рекламуючи свій новий фільм "Барбі". І на прем'єрі в Лондоні вона змінила два вбрання. Як виявилося, вони буквально були з однієї коробки. Про це пише Daily Mail.

Спочатку Марго Роббі була ідеальною Барбі в неймовірній рожевій атласній сукні, натхненній лялькою 1960-х років на лондонській прем'єрі в Cineworld Leicester Square. Рожеве вбрання з драпіруванням і горжеткою від Vivienne Westwood повністю повторювало образ Барбі 1960-х під назвою Barbie Enchanted Evening.

Марго Роббі в образі Барбі "Зачарований вечір" Фото: Getty Images

А потім вона продемонструвала ще один приголомшливий образ, коли вона переодяглася в червону мінісукню на фотоколі Барбі в Slug & Lettuce в середу ввечері.

33-річна акторка обрала корсетну червону атласну сукню і червоні туфельки без задника на дуже високих підборах.

Фото: Getty Images

Виявилося, що її новий образ від бренду Dilara Findikoglu буквально був з тієї самої коробки з вбраннями 1960-х, повторюючи друге вбрання Барбі "Зачарований вечір".

Барбі "Зачарований вечір" у коробці Фото: Соцмережi

Для прем'єр фільму "Барбі" вбранням Марго займається її стиліст Ендрю Мукамаль.

Прем'єри вже відбулися в Австралії, Південній Кореї та Мексиці. І щоразу для червоної доріжки Марго підбирали вбрання, що копіювало один із численних образів ляльки Барбі, яких з 1959 року накопичилося чимало.

Марго Роббі в барбі-образі Фото: Getty Images

Режисером фільму стала Грета Гервіг, відома своїми минулими фільмами, такими як "Маленькі жінки" (2019) і "Леді Бьорд" (2017).

У фільмі про Барбі знімалися Марго Роббі, Раян Гослінг і Дуа Ліпа, а також Америка Феррера, Ісса Рей, Харі Неф і Сіму Лю.

Сюжет фільму з бюджетом у 100 мільйонів доларів розповідає про Барбі та Кена, які вирушають у реальний світ, щоб знайти справжнє значення щастя.

Зйомки почалися торік у 2022 році на студії Warner Bros. Studios в Англії, тоді як деякі сцени знімали в Лос-Анджелесі.

Промо фільму стало, мабуть, одним із наймасштабніших за останнє десятиліття. Так, фанати ляльки і нового фільму можуть спробувати щастя і подати заявку на дві ночі у справжньому будиночку Барбі, що розташований у Малібу.

І це не спеціально побудований для прем'єри фільму будинок. Раніше він уже здавався до 60-річчя легендарної ляльки. У нього є власники, які раніше намагалися продати його за 25 мільйонів доларів.