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Стиль життя

Марго Роббі відтворила образ Барбі 60-х років на прем'єрі фільму в Лондоні (фото)

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Фото: Getty Images | Марго Роббі на лондонській прем'єрі "Барбі"

Знаменитість протягом усього свого престуру світом намагається відтворити найкращі вбрання ляльки Mattel.

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Марго Роббі, звичайно ж, була ідеальною Барбі, з'явившись на рожевій килимовій доріжці на лондонській прем'єрі фільму в кінотеатрі Cineworld Leicester Square. Про це пише PageSix.

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Напередодні виходу фільму 33-річна австралійська акторка представила серію образів, натхненних популярною лялькою, і цього разу вона вибрала вбрання Барбі "Зачарований вечір" 1960-х років.

Перед камерами Роббі позувала в приголомшливій пастельно-рожевій атласній сукні від Vivienne Westwood з трояндою на стегні. Сукня була з корсетним верхом, доповнена величезним коміром з оборками на плечах і мала ефектний шлейф. Марго завершила ляльковий ансамбль прозорими туфлями на підборах, перловим чокером і довгими білими рукавичками. Світлі локони вона вклала у хвіст і зробила денний макіяж з ніжно-рожевою помадою.

Марго Роббі на лондонській прем'єрі "Барбі" Fullscreen
Марго Роббі на лондонській прем'єрі "Барбі"
Фото: Getty Images

Останнім часом Марго, яка виконала головну роль Барбі, разом з іншими акторами, включно з Раяном Гослінгом у ролі Кена, була зайнята у світовому престурі, під час якого вона відвідала такі країни, як Австралія, Південна Корея і Мексика.

За сюжетом у комедійному фільмі, заснованому на однойменній іграшці від Mattel, Барбі та Кен вирушають у реальний світ, щоб віднайти справжній сенс щастя. Зйомки фільму, бюджет якого 100 млн доларів, почалися 2022 року на студії Warner Bros. в Англії.

Нагадаємо, Марго Роббі з'явилася на прем'єрі "Барбі" в Лос-Анджелесі в чорному образі.

Також Фокус писав про причини скасування "Барбі" в кількох азіатських країнах.