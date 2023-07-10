Марго Роббі відмовилася від рожевого і відтворила вінтажний образ Барбі 1960 року

Знаменитість відтворила образ оригінальної ляльки Барбі "Соло в центрі уваги" 1960 року.

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Натхненна головною героїнею, яку вона грає у фільмі Грети Гервіг, австралійська акторка Марго Роббі просувала проєкт у вбраннях у стилі Барбі. На прем'єрі в Лос-Анджелесі 33-річна зірка відмовилася від уже звичного рожевого і відтворила чорне вбрання популярної іграшки Mattel 1960 року. Про це пише Daily Mail.

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Одягаючи рожеві наряди на всі попередні прем'єри, дворазова номінантка на "Оскара" Марго Роббі вибрала не зовсім звичайний чорний, щоб з'явитися на зоряній світовій прем'єрі, яка відбулася в Shrine Auditorium and Expo Hall.

Знаменитість працювала зі стилістом Ендрю Мукамалом, щоб відтворити образ оригінальної ляльки Барбі "Соло в центрі уваги" 1960 року. Роббі одягла чорну сукню без бретелей і туфлі на підборах з відкритим носком та оперні рукавички. На сукні з воланами було навіть те саме металеве мерехтіння, поділ з жорсткого тюлю і прикраса з червоної троянди. Свій розкішний ансамбль акторка завершила діамантовим кольє.

Зірка фільму "Вовк з Волл-Стріт" наполегливо працювала над образами, натхненними Барбі, упродовж усього прес-туру свого фільму, щоразу маючи такий вигляд, ніби вона виходила прямо з лялькового Будинку мрії.

А поки фанати чекають прем'єри, яка відбудеться 20 липня, вони можуть спробувати щастя і спробувати зняти рожевий будинок Барбі, що розташований у Малібу. Копія лялькового будинку знаходиться в приватному володінні.

Також Фокус писав, що Марго Роббі показала вінтажний образ Барбі Totally Hair.