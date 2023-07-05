Фільм "Барбі" заборонили у Вʼєтнамі та планують скасувати на Філіппінах: у чому причина

Картина про дитячу ляльку раптово потрапила в політичний скандал.

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Фільм "Барбі" з Марго Роббі та Раяном Гослінгом заборонили у Вʼєтнамі та планують заборонити на Філіппінах. Про це пише DW.

Виявилось, що "рожева" картина містить карту, на якій зображено "лінію з дев’ятьма штрихами" Китаю, або "лінію коровʼячого язика", якою країна позначає Південнокитайське море, вважаючи його цілком своїм. Втім, на море також претендують Вʼєтнам, Філіппіни, Малайзія, Тайвань.

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Марго Роббі в ролі Барбі Фото: Warner Bros. Pictures

Показ фільму мав початися у в’єтнамських кінотеатрах 21 липня 2023, у той самий день, коли він вийде у прокат у Сполучених Штатах. Проте Ві Кієн Тхань, голова департаменту кіно В’єтнаму, підтвердив заборону картини, посилаючись на появу карти в певних сценах.

Тим часом на Філіппінах ще вагаються щодо рішення заборонити картину.

Марго Роббі та Раян Гослінг на зйомках "Барбі" Фото: Getty Images

Пекін висуває свої претензії на майже все Південнокитайське море на лінії з дев’ятьма штрихами, U-подібній лінії, яка охоплює майже всі багаті ресурсами води, які міжнародний суд визнав у 2016 році такими, що не мають правових підстав.

Нагадаємо, у Малібу можна орендувати справжній будиночок Барбі.

Також Фокус писав про ефектні образи Марго Роббі на премʼєрі фільму "Барбі" у Сеулі.