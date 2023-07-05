Фильм "Барби" запретили во Вьетнаме и планируют отменить на Филиппинах: в чем причина

Картина о детской кукле внезапно попала в политический скандал.

Related video

Фильм "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом запретили во Вьетнаме и планируют запретить на Филиппинах. Об этом пишет DW.

Оказалось, что "розовая" картина содержит карту, на которой изображена "линия с девятью штрихами" Китая, или "линия коровьего языка", которой страна обозначает Южно-Китайское море, считая его полностью своим. Впрочем, на море также претендуют Вьетнам, Филиппины, Малайзия, Тайвань.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Марго Робби в роли Барби Фото: Warner Bros. Pictures

Показ фильма должен был начаться во вьетнамских кинотеатрах 21 июля 2023 года, в тот же день, когда он выйдет в прокат в Соединенных Штатах. Однако Ви Киен Тхань, глава департамента кино Вьетнама, подтвердил запрет картины, ссылаясь на появление карты в определенных сценах.

Между тем на Филиппинах еще думают относительно решения запретить картину.

Марго Робби и Райан Гослинг на съемках "Барби" Фото: Getty Images

Пекин выдвигает свои претензии на почти все Южно-Китайское море на линии с девятью штрихами, U-образной линии, которая охватывает почти все богатые ресурсами воды, которые международный суд признал в 2016 году не имеющими правовых оснований.

Напомним, в Малибу можно арендовать настоящий домик Барби.

Также Фокус писал об эффектных образах Марго Робби на премьере фильма "Барби" в Сеуле.