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Стиль жизни

Промокампания набирает обороты: в Малибу можно арендовать розовый домик Барби

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Фото: Airbnb | Настоящий дом Барби сушествует и они находится в Малибу

Для продвижения нового фильма с Марго Робби и Райаном Гослингом настоящий особняк в точности копирующий кукольные апартаменты можно занять совершенно бесплатно.

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Премьера долгожданного фильма "Барби" с Марго Робби и Райаном Гослингом состоится через месяц и, в рамках рекламной кампании настоящие фанаты культовой куклы могут остановиться в ее "Доме мечты". Причем сделать это можно совершенно бесплатно, сообщает AirBnB, ведь Кен "не мог понять, как установить цену на Malibu DreamHouse Барби", ведь он "любит пляж, а не математику!".

Домик Барби розового цвета находится в Малибу. Фанаты Барби смогут занять DreamHouse 21 и 22 июля. Но предложением смогут воспользоваться только два человека.

Пребывание будет бесплатным. Фанаты могут попытать счастья 17 июля с десяти утра и оставить заявку.

дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Настоящий дом Барби сушествует и они находится в Малибу
Фото: Airbnb

Пресс-релиз, в котором представлены фотографии фотографа Джойс Ли, даже включает цитату вымышленного Кена, которого играет Райан Гослинг, который только что отправился в глобальный пресс-тур с коллегой по фильму Марго Робби.

"У всех нас есть мечты, и Барби посчастливилось иметь целый дом. Но теперь моя очередь, и мне не терпится принять гостей в этих единственных в своем роде апартаментах", — говорится в пресс-релизе.

DreamHouse расположен в Малибу, штат Калифорния и с розовых террас кукольного домика открывается "панорамный вид". А сам он "служит идеальным фоном для живописно-пластикового рая Кена".

дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Настоящий дом Барби сушествует и они находится в Малибу
Фото: Airbnb
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Настоящий дом Барби сушествует и они находится в Малибу
Фото: Airbnb

Поклонники, которые остановятся в DreamHouse, смогут изучить "потрясающий гардероб Кена, чтобы найти свою лучшую одежду для пляжа".

Они также смогут научиться танцевать на танцполе Кена, или исполнить серенаду на его гитаре.

Гости также смогут позагорать и расслабиться у пейзажного бассейна и даже вернуться домой с впечатляющими сувенирами. Они смогут забрать домой набор желто-розовых роликовых коньков и досок для серфинга Impala после пребывания.

Также в доме есть большая пластиковая лошадь, гриль Барби с пластиковой едой и даже небольшой тренажерный зал.

дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Фото: Airbnb
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Фото: Airbnb
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Фото: Airbnb
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Фото: Airbnb
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Фото: Airbnb
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Фото: Airbnb
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда Fullscreen
Фото: Airbnb
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда
дом барби малибу, домик барби, настоящий домик барби, дом барби аренда

В Airbnb уже отметили, что в честь выхода "Барби" в кинотеатры 21 июля и в честь расширения прав и возможностей девочек сделает единовременное пожертвование в пользу организации "Спасите детей".

Save the Children предоставляет учебные ресурсы и поддержку детям, семьям и сообществам в более чем 100 странах, чтобы укрепить уверенность девочек и помочь им преуспеть в школе, обеспечив всем равные возможности для достижения успеха.

Трейлер фильма "Барби"

Это не первый раз, когда DreamHouse открывается для гостей Airbnb. Розовый домик находится в частном владении и его владельцы открывали двери "Дома мечты" в октябре 2019 года.

В то время поклонники культовой куклы платили по 60 долларов за ночь в ознаменование 60-летия Барби.

В стоимость входили уроки фехтования от чемпиона мира Ибтихаджа Мухаммада, макияж от знаменитого парикмахера Джен Аткин и урок кулинарии от шеф-повара Джины Кларк-Хелм.

Кто владеет розовым домиком Барби не разглашается. Но известно, что в 2013 году дом был выставлен на продажу за 25 миллионов долларов.

Экскурсия по киношному домику Барби

Напомним, ранее создатели фильма "Барби" рассказали, как строили идеальные розовые декорации для фильма. И шутили, что их работа вызвала дефицит краски того самого "барби-оттенка".

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