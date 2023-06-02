Розовое безумие. Создатели фильма "Барби", рассказали, как создавался ее кукольный дом

Премьера фильма "Барби" Греты Гервиг состоится 21 июля, однако уже сейчас мир захватила одержимость розовым цветом и стилем самой популярной куклы в мире.

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Дом мечты Барби в фильме создавался по аналогии с кукольным домиком от Mattel. Но так как в фильме нужно было показать абсурдность и фальшь, то режжисеру пришлось обратиться к опытным художникам-постановщикам. Как создавался домик Барби для Марго Робби, пишет Architectural Digest.

"Нет ни стен, ни дверей. Дом мечты предполагает, что у вас никогда не будет ничего личного — спрятаться негде", — отмечает Грета Гервиг.

Чтобы воплотить этот паноптикумный игровой мир на экране, Гервиг наняла художника-постановщика Сару Гринвуд и декоратора Кэти Спенсер, лондонскую команду, создавшую такие исторические миры, как "Гордость и предубеждение" и "Анна Каренина".

Они черпали вдохновение в модернизме середины века в Палм-Спрингс, в том числе в доме Кауфмана Ричарда Нейтры 1946 года и других интерьерах того времени.

Ни у Гринвуд, ни у Спенсер никогда раньше не было Барби, поэтому они заказали Dreamhouse на Amazon для изучения.

В домиках Барби и Кенов нет стен Фото: Warner Bros. Pictures

"Масштаб был довольно странным", — вспоминает Спенсер, объясняя, как они скорректировали причудливые пропорции комнат, сделав их на 23 процента меньше человеческого размера для съемочной площадки.

"Потолок на самом деле находится довольно близко к голове, и нужно всего несколько шагов, чтобы пересечь комнату. Это имеет странный эффект: актеры кажутся большими в пространстве, но в целом маленькими", — отмечает Гервиг.

Домики Марго Робби и прочих обитателей Барбиленда возвели на студии Warner Bros. Studios Leavesden в Англии. В нем нет лестниц, но есть горка и бассейн. А на улицу героиня Робби попадает просто спрыгивая с крыши.

На втором этаже в гардеробной Барби есть витрины с игрушечными коробками, на которых закреплены наряды. В точности, как продаются наряды для Барби в магазинах.

Для спальни Барби команда соединила изголовье кровати в форме ракушки, обитое бархатом, с расшитым блестками покрывалом. Тем временем в ее шкафу можно увидеть скоординированные наряды в витринах для игрушек.

Гардеробная Барби в фильме Фото: Warner Bros. Pictures

"Это определенно дом для одинокой женщины", — говорит Гринвуд, отмечая, что, когда в 1962 году был продан первый "Дом мечты" (картонная раскладушка) для Барби, женщина редко владела собственным домом. Спенсер добавляет: ""Она — настоящая икона феминизма".

В Барби, как и в предыдущих фильмах, таких как "Маленькие женщины" и "Леди Берд", Гервиг задалась целью воплотить в жизнь целый мир.

"Мы буквально создавали альтернативную вселенную Страны Барби", — говорит режиссер, стремясь к "подлинной искусственности" при каждой возможности.

Трейлер фильма "Барби"

В качестве примера она приводит использование нарисованного вручную фона, а не компьютерной графики, чтобы запечатлеть небо и горы Сан-Хасинто.

"Все должно быть тактильно, потому что игрушки — это, прежде всего, вещи, к которым вы прикасаетесь", — говорит Гервиг.

И все должно было быть розовым.

Грета Гервиг отмечает, что она хотела очень розовый цвет и чтобы его было много. Она говорит, что тут руководствовалась собственными ощущениями.

"Я не хотела забывать то, что заставило меня любить Барби, когда я была маленькой девочкой", — говорит Грета. Забавно, но создание мира Барби спровоцировало дефицит этого оттенка розового марки Rosco.

"В мире закончился розовый цвет", — шутит режиссер.

Напомним, ранее Марго Робби, исполнительница роли Барби в фильме, появилась в кукольной фотосессии журнала Vogue.