Марго Робби в образе Барби украсила обложку Vogue (фото)

Знаменитость активно рекламирует свой новый фильм о самой известной кукле в мире.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби в образе Барби украсила свежую обложку Vogue. Об этом издание сообщает в своем Instagram.

На первой полосе Vogue США звезда экрана появилась в нежно-розовом платье с акцентными деталями. Волосы жена Тома Акерли, провозгласившая "лето Барби", уложила легкими локонами и сделала дневной макияж.

"Для выпуска Vogue's Summer Робби рассказывает об извилистом пути фильма "Барби" на экран, включая то, как ее производственная компания LuckyChap наконец-то отпустила долго обсуждаемый проект", — пишут журналисты американского издания.

Марго Робби

На страницах известного глянца австралийская актриса появилась в ряде образов с отсылкой к своей главной кукольной героине.

Марго Робби

"У нее такой вид бесстрашия, который вы можете получить только после того, как вырасти, плавая в водах, кишащих акулами", — говорит Райан Гослинг о своей коллеге по цеху, с которой сыграл главные роли в фильме "Барби".

Появление картины в кинотеатрах ожидается в июле 2023 года.

Марго Робби

Напомним, тем временем Ева Мендес продемонстрировала футболку с Райаном (Кеном) Гослингом.

Также Фокус писал о выходе на красную дорожку главных героев "Барби" на показе фильма.