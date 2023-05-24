Марго Роббі в образі Барбі прикрасила обкладинку Vogue (фото)

Знаменитість активно рекламує свій новий фільм про найвідомішу ляльку у світі.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі в образі Барбі прикрасила свіжу обкладинку Vogue. Про це видання повідомляє у своєму Instagram.

На першій шпальті Vogue США зірка екрану зʼявилася в ніжно-рожевій сукні з акцентними деталями. Волосся дружина Тома Акерлі, яка проголосила "літо Барбі", уклала легкими локонами та зробила денний макіяж.

"Для випуску Vogue’s Summer Роббі розповідає про звивисту дорогу фільму "Барбі" на екран, включаючи те, як її виробнича компанія LuckyChap нарешті відпустила довго обговорюваний проєкт", — пишуть журналісти американського видання.

Марго Роббі

На сторінках відомого глянцю австралійська акторка зʼявилася в низці образів з відсиланням до своєї головної лялькової героїні.

Марго Роббі

"У неї такий вид безстрашності, який ви можете отримати лише після того, як вирости, плаваючи у водах, кишачих акулами", — каже Раян Гослінг про свою колегу по цеху, з якою зіграв головні ролі у фільмі "Барбі".

Поява картини в кінотеатрах очікується в липні 2023.

Марго Роббі

Нагадаємо, тим часом Єва Мендес продемонструвала футболку з Раяном (Кеном) Гослінгом.

Також Фокус писав про вихід на червону доріжку головних героїв "Барбі" на показі фільму.