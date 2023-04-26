Ляльки, що ожили. Раян Гослінг та Марго Роббі з'явилися на показі фільму "Барбі"

Промо-тур свого фільму актори розпочали з появи на CinemaСon у Лас-Вегасі.

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Марго Роббі та Раян Гослінг розпочали промо з нагоди майбутнього виходу на екрани фільму "Барбі" про пригоди знаменитої ляльки та її бойфренда. Актори з'явилися на престурі комедії на CinemaСon, офіційному з'їзді Національної асоціації власників кінотеатрів у Лас-Вегасі, пише Yahoo.

На килимовій доріжці Caesars Palace вони позували у вбранні з елементами рожевого, якого у картині стільки, що ріже очі.

Актори вибрали вбрання у "лялькових" кольорах Фото: Getty

Роббі втілила пластично-фантастичну естетику Барбі у відповідному топі та спідниці в дрібну клітку від Prada, доповнивши ансамбль рожевими туфлями без задника на підборах від Christian Louboutin, схожими на пухнасті ляпанці на шпильці, які з'являються у трейлері.

Гослінг віддав належне стилю Кена, надягнувши рожевий бомбер, футболку з написом "Грета Гервіг" шрифтом Барбі (приємний натяк на режисера), джинси, що облягають, і грубі черевики.

Прем'єра комедії у кінотеатрах запланована на 21 липня 2023 року, але вже відомо, що гонорар Марго за зйомки склав 12,5 млн доларів (близько 460 мільйонів гривень).

Раніше Фокус писав, що перший трейлер фільму про ляльку вийшов ще у грудні минулого року і вже спричинив фурор. У стрічці буде багато яскравих неонових кольорів, тож він обіцяє стати одним із найбарвистіших у Голлівуді.