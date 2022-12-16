Вийшов перший тизер фільму "Барбі" з Марго Роббі

У ньому Марго з'явилася у класичних барбі-образах, включаючи чорно-білий купальник найпершої ляльки Барбі, яка з'явилася 1959 року.

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Найперший тизер фільму "Барбі" був опублікований цього ранку. Головні ролі в ньому виконали Марго Роббі та Раян Гослінг.

Починається тизер із короткої історії культової ляльки: дівчатка грають нудними пупсами в дочки-матері, а потім викидають їх, коли перед ними з'являється нова гарна Барбі у її фірмовому чорно-білому купальнику та туфельках на підборах з відкритим шкарпеткою.

Після Марго Роббі, виконавиця головної ролі, з'являється ще в кількох відомих образах і на фоні рожевого міста Барбі і вечірці.

[ + – ] Тизер фільму "Барбі"

Є пара кадрів і з Раяном Гослінгом у ролі Кена, коли він демонструє образ зі шкіряного жилета та пов'язки на голові в оточенні друзів.

[ + – ] Раян Гослінг у ролі Кена Фото: Скриншот

Режисером нового фільму "Барбі" стала Грета Гервіг. Вперше тизер показали у четвер увечері під час попередніх переглядів фільму "Аватар: Шлях води".

Про сюжет фільму все ще нічого не відомо. Warner Bros. Pictures підтвердили лише, що картина виходить у липні 2023 року.

Сама Грета Гервіг, яка раніше зняла "Маленьких жінок", зізналася в інтерв'ю, що завжди мріяла попрацювати з Марго Роббі, але побоювалася, що фільм "Барбі" був страшною помилкою.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

У розмові з Дуа Ліпою у підкасті "До ваших послуг" 39-річна Грета сказала: "Це було щось хвилююче, тому що це було жахливо. Я думаю, що це була велика частина цього, наприклад: "О, ні, Барбі ". Це було схоже на запаморочення, я не знала з чого почати і якою буде вся історія. Зазвичай найкращі речі виходять, коли ви кажете: "Я в жаху від цього". Спочатку ви кажете: "Це може покласти край кар'єрі", а потім: "Я приймаю цей виклик", — зізналася Грета.

Окрім "Барбі", Марго Роббі встигла знятися ще в одному дуже очікуваному фільмі, який вийде незабаром. У фільмі "Вавілон", що розповідає про кінець епохи німого кіно, Роббі дісталася роль старлетки, яка мала реальний прототип: секс-символ Клару Боу.