Вышел первый тизер фильма "Барби" с Марго Робби

В нем Марго появилась в классических барби-образах, включая черно-белый купальник самой первой куклы Барби, которая появилась в 1959 году.

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Самый первый тизер фильма "Барби" был опубликован этим утром. Главные роли в нем исполнили Марго Робби и Райан Гослинг.

Начинается тизер с краткой истории культовой куклы: девочки играют скучными пупсами в дочки-матери, а потом выбрасывают их, когда перед ними появляется новая красивая Барби в ее фирменном черно-белом купальнике и туфельках на каблуках с открытым носком.

После Марго Робби, исполнительница главной роли, появляется еще в нескольких узнаваемых образах на фоне розового города Барби и на вечеринке.

[ + – ] Тизер фильма "Барби"

Есть пара кадров и с Райаном Гослингом в роли Кена, когда он демонстрирует образ из кожаной жилетки и повязки на голове в окружении друзей.

[ + – ] Райан Гослинг в роли Кена Фото: Скриншот

Режиссером нового фильма "Барби" стала Грета Гервиг. Впервые тизер был показан в четверг вечером во время предварительных просмотров фильма "Аватар: Путь воды".

Про сюжет фильма все еще ничего не известно. Warner Bros. Pictures подтвердили только, что картина выходит в июле 2023 года.

Сама Грета Гервиг, ранее снявшая "Маленьких женщин", призналась в интервью, что всегда мечтала поработать с Марго Робби, но опасалась, что фильм "Барби" был ужасной ошибкой.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

В разговоре с Дуа Липой в подкасте "К вашим услугам" 39-летняя Грета сказала: "Это было что-то волнующее, потому что это было ужасно. Я думаю, что это было большой частью этого, например: "О, нет, Барби". Это было похоже на головокружение, я не знала с чего начать и какой будет вся история. Обычно лучшие вещи получаются, когда вы говорите: "Я в ужасе от этого". Сначала вы говорите: "Это может положить конец карьере", а потом: "Я принимаю этот вызов", — призналась Грета.

Кроме "Барби" Марго Робби успела сняться еще в одном очень ожидаемом фильме, который выйдет уже скоро. В фильме "Вавилон", рассказывающем о конце эпохи немого кино, Робби досталась роль старлетки, у которой был реальный прототип: секс-символ Клара Боу.