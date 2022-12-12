Скандальное дитя Голливуда. Какой актрисой вдохновлялась Марго Робби для фильма "Вавилон"

Прообразом Нелли Ларой, роль которой исполнила Марго Робби, стала Клара Боу, звезда немого кино и секс-символ 1920-х годов.

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23 декабря состоится премьера фильма "Вавилон" режиссера Дэмьена Шазелла, который расскажет о том, что происходило в Голливуде под конец эпохи немого кино. Главные ролив фильме исполнили Брэд Питт и Марго Робби. Актрисе досталась роль юной старлетки Нелли Ларой. Персонаж выдуманный, но журналисты считают, что его создали, опираясь на биографию звезды 1920-х гг, актрисы Клары Боу. Об этом пишет Daily Mail.

В "Вавилоне" героиня Робби появляется в откровенных нарядах, много пьет, принимает наркотики и развлекается на шикарных декадентских вечеринках. Современная публика может подумать, что это слишком для Голливуда 1920-х, но Нелли Ларой, взбалмошная и попирающая условности старлетка, во многом основана на образе скандальной Кларе Боу, первой голливудской It-girl и первом секс-символе эпохи немого кино на киноэкране.

[ + – ] Кадр из фильма "Вавилон" Фото: Скриншот

Клара Боу родилась в 1905 году в Бруклине. Ее мать потеряла двух детей в младенчестве и думала, что и Клара не выживет, а потому даже не стала оформлять на нее свидетельство о рождении. Мать девочки сошла с ума, отец – пил и избивал жену и дочь. Когда Кларе было 11 лет – он ее изнасиловал.

Историк кино Джефф Крауз отмечает, что детство и юность Клары проходили в жуткой атмосфере. "Человек, которого она любила больше всего — ее дед — умер у нее на глазах. Друг детства, живший в том же доме, сгорел заживо. Клара услышала его крики и попыталась потушить пламя, завернув его в ковер, но он умер у нее на руках. Ее мать Сара была психически больна. Однажды Клара проснулась и увидела, что она приставила ей нож к горлу. Ее отец Роберт, был жесток, избивал и изнасиловал ее", — отмечает Крауз.

В 1921 году в возрасте 16 лет Клара Боу приняла участие в конкурсе талантов в надежде стать кинозвездой. Таким образом, рассуждала она, она получит любовь и внимание, в которых так нуждалась. Она победила и через два года попала в Голливуд, где привлекла внимание Бена Шульберга, независимого режиссера, ставшего руководителем производства в Paramount Studios.

Он снял Клару в популярных фильмах, таких как "Крылья", где два пилота Первой мировой войны соперничают за ее любовь, и который получил первую премию "Оскар" за лучший фильм в 1929 году.

[ + – ] Кадр из фильма "Крылья" Фото: Скриншот

Однако Шульберг также сдавал свою талантливую молодую звезду "в аренду" другим студиям за 3000 долларов в неделю. Но ей он платил ей всего 750 долларов, причем бонусы зависели от ее хорошего поведения. За один 12-месячный период она снялась в 14 фильмах, практически не отдыхая.

"Клара осталась очень самостоятельной женщиной, когда попала в Голливуд. Как и многие крупные кинозвезды, она скромно начинала, но никогда не стремилась скрыть свое неблагополучное прошлое. В Голливуде 1920-х годов крутилось много денег. Каждую ночь устраивались вечеринки, и люди вели роскошный образ жизни. Она была воплощением той эпохи. Клара была такой молодой, такой смелой и такой энергичной, что оставила за собой всех остальных актрис", — отмечает историк.

По его словам, Клара Боу любила свободу и любила секс.

"Мужчины падали к ее ногам, и у нее были романы с самыми желанными мужчинами Голливуда: Гилбертом Роландом, Гэри Купером, Белой Лугоши и кинорежиссером Виктором Флемингом", — отмечает Крауз.

Клара была обручена шесть раз, но каждый раз разрывала помолвку. И она стала одной из крупнейших кинозвезд своего времени, настолько популярной, что в месяц она получала по 45 тысяч писем от поклонников.

Девушки копировали ее манеру красить губы бантиком, цвет ее рыжих волос, ее шляпки наряды, а гангстер Аль Капоне называл ее своей любимой актрисой. Когда она посетила Берлин в 1930-х годах, Гитлер заявил, что всегда был ее поклонником и вручил ей экземпляр "Майн кампф".

[ + – ] Постер к фильму с Кларой Боу Фото: Скриншот

Но пока ее слава росла, ее "возмутительное" поведение и плохие манеры вызвали все больше недовольства у киношных воротил.

Боу не соблюдала неписаный голливудский кодекс поведения, согласно которому вы можете делать все, что хотите, пока это держится за закрытыми дверями.

Так, когда режиссер Фрэнк Таттл пригласил ее отобедать в элегантном отеле "Беверли-Хиллз", она опоздала и явилась нетрезвой и в одном только купальном костюме. А на вечеринках в шикарном отеле "Сад Аллаха" в Западном Голливуде, она толкала мужчин в смокингах в бассейн и прыгала с трамплина в вечернем платье с мартини в руке.

О поведении Клары Боу стали ходить легенды, недоброжелатели рассказывали, что она переспала со всей футбольной командой Университета Южной Калифорнии, включая будущего актера Джона Уэйна.

[ + – ] Клара Боу - один из первых секс-символов Голливуда Фото: Getty Images

Историки кино, впрочем, считают, что слухи о скандальности Клары Боу были сильно преувеличены.

"Ей нравились мужчины, и она любила с ними тусоваться. Девочки плохо относились к ней, когда она училась в школе, из-за ее поношенной одежды и рыжих волос, и она росла сорванцом. Голливудский истеблишмент не любил ее, чувствуя угрозу с ее стороны, а она их презирала и нажила себе врагов", — считает Краузе.

В 1930 году у Клары случился нервный срыв, и она попала в лечебницу, где она прошла курс лечения электрошоковой терапией.

Но кресс на ее карьере поставила новая эпоха звукового кино. Студия Paramount сначала сопротивлялась новой технологии, думая, что это временная глупость. Но когда они начали снимать фильмы по новой технологии, оказалось, что Клара Боу осталась не у дел.

Она расплакалась, когда впервые услышала свой гнусавый бруклинский акцент. "Как я могу сниматься с таким голосом?", — говорила она. К тому же оказалось, что она боится микрофона и плохо запоминает свои реплики.

Также во время судебного разбирательства с бывшей помощницей выяснилось, что Клара Боу тратила баснословные суммы на одежду, автомобили, азартные игры и другие экстравагантности. Американцы, переживавшие Великую Депрессию, были в ярости.

[ + – ] Кадры из фильма с Кларой Боу

Спас Клару Боу актер и ковбой Джордж Белдама, который снимался под именем Рекс Белл.

Они поженились в 1931 году и уехали из Голливуда в Неваду на ранчо Walking Box. Клара родила двоих сыновей: Рекса-младшего и Джорджа.

Но она продолжала страдать от бессонницы, депрессии и невыявленного психического расстройства. Она пыталась покончить жизнь самоубийством в 1944 году, выпив пузырек с таблетками, и пришла в себя только после того, как ее нашли маленькие сыновья. Ее психическое заболевание обострилось, и муж Клары стал отдаляться от нее заводить романы на стороне.

Семья переехала в Лас-Вегас, но их отношения уже не удавалось восстановить. В 1949 году у Клары Боу диагностировали шизофрению, но она отказалась от лечения и уехала в Лос-Анджелес.

Муж Клары Рекс — они так и не развелись — умер от сердечного приступа в возрасте 58 лет в 1962 году, когда он баллотировался на пост губернатора Невады.

Ее сын Рекс-младший, бывший мировой судья и окружной прокурор в Лас-Вегасе, умер в 2011 году. Другой их сын Джордж, 84 года, до сих пор живет в Лас-Вегасе.

Клара закончила свои дни, живя одна в бунгало в Лос-Анджелесе. И умерла от сердечного приступа в возрасте 60 лет, в 1965 году, во время просмотра старого черно-белого фильма с участием своего бывшего любовника Гэри Купера.

Сегодня ее внук, доктор Майкл Белл, дантист из Лас-Вегаса, надеется, что ее будут помнить за ее талант: "Мой папа всегда говорил, что его мать была величайшей актрисой в мире, и если вы посмотрите на кого-нибудь из ее фильмы сейчас, вы можете видеть, как она смогла проецировать удивительный спектр эмоций на экране".

[ + – ] Трейлер фильма "Вавилон"

В недавнем интервью о фильме "Вавилон" Марго Робби сказала: "Всякий раз, когда я пытаюсь создать персонажа, я должна понять его детство. Я могу оправдать все, что они делают позже в жизни, если я просто выясню это. У Клары Боу, наверное, было самое ужасное детство, которое я могу себе представить. Вы можете оправдать все, что она делает и говорит в этом фильме, если представите, что она пережила нечто подобное в детстве".

Ранее Марго Робби призналась, что сымпровизировала поцелуй с Брэдом Питтом во время съемок фильма "Вавилон". "Этого не было в сценарии, но я подумала: "Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это", — отметила звезда картины "Волк с Уолл-Стрит".