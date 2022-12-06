Марго Робби призналась, что сымпровизировала поцелуй с Брэдом Питтом
Актриса решила, что больше такой возможности может не случится.
32-летняя австралийская актриса Марго Робби рассказала, как специально поцеловала Брэда Питта на съемках фильма. Об этом пишет Yahoo.
Звезда экранов рассказала о новой картине "Вавилон", в которой сыграла главные роли с голливудским актером. В частности, Марго Робби вспомнила одну из самых незабываемых сцен проекта — их поцелуй.
По словам австралийской знаменитости, поцелуй с Питтом на самом деле был сымпровизирован.
"Этого не было в сценарии, но я подумала: "Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это", — отметила звезда картины "Волк с Уолл-Стрит".
Также Робби призналась, что сцена поцелуя "была просто восхитительна", и добавила, что ей пришлось уговаривать режиссера фильма воплотить ее в жизнь.
"Я сказала: "Дамьен, я думаю, Нелли бы просто подошла и поцеловала Джека". И Дамьен такой: "Ну, она могла бы… Подожди, подожди. Ты просто хочешь поцеловать Брэда Питта". И я сказала: "О, да, подайте на меня в суд. Такая возможность может больше никогда не произойти".
Отметим, что на широкие экраны общая картина австралийской актрисы и бывшего мужа Анджелины Джоли выйдет 25 декабря 2022 года.
Напомним, Марго Робби и Брэд Питт представили общий фильм о Голливуде в начале ХХ века.
Также Фокус писал о подготовке Марго Робби к эротической сцене с Леонардо Ди Каприо.