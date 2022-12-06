Марго Робби призналась, что сымпровизировала поцелуй с Брэдом Питтом

Актриса решила, что больше такой возможности может не случится.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби рассказала, как специально поцеловала Брэда Питта на съемках фильма. Об этом пишет Yahoo.

Звезда экранов рассказала о новой картине "Вавилон", в которой сыграла главные роли с голливудским актером. В частности, Марго Робби вспомнила одну из самых незабываемых сцен проекта — их поцелуй.

По словам австралийской знаменитости, поцелуй с Питтом на самом деле был сымпровизирован.

[ + – ] Марго Робби и Брэд Питт Фото: Getty

"Этого не было в сценарии, но я подумала: "Когда еще у меня будет шанс поцеловать Брэда Питта? Я просто сделаю это", — отметила звезда картины "Волк с Уолл-Стрит".

Также Робби призналась, что сцена поцелуя "была просто восхитительна", и добавила, что ей пришлось уговаривать режиссера фильма воплотить ее в жизнь.

[ + – ] Марго Робби Фото: Getty

"Я сказала: "Дамьен, я думаю, Нелли бы просто подошла и поцеловала Джека". И Дамьен такой: "Ну, она могла бы… Подожди, подожди. Ты просто хочешь поцеловать Брэда Питта". И я сказала: "О, да, подайте на меня в суд. Такая возможность может больше никогда не произойти".

Отметим, что на широкие экраны общая картина австралийской актрисы и бывшего мужа Анджелины Джоли выйдет 25 декабря 2022 года.

Напомним, Марго Робби и Брэд Питт представили общий фильм о Голливуде в начале ХХ века.

Также Фокус писал о подготовке Марго Робби к эротической сцене с Леонардо Ди Каприо.