Марго Робби призналась, что "выпила пару рюмок текилы" перед пикантной сценой с ДиКаприо

Знаменитость рассказала о своем опыте съемок в сценах 18+.

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32-летняя американская актриса Марго Робби поделилась подробностями со съемок эротических сцен в фильмах. Об этом она рассказала во время записи BAFTA: A Life In Picture, сообщает Daily Mail.

На момент съемок кинокартины "Волк с Уолл-стрит" Марго было всего 22 года, поэтому для участия в пикантной сцене ей понадобилось немного смелости. Со слов актрисы, она выпила алкоголя перед тем, как зайти в кадр.

[ + – ] Марго Робби на записи BAFTA: A Life In Picture

Робби была уверена, что зрители ничего не заметят, потому что все внимание будет приковано к Лео.

"Не буду врать, перед этой сценой я выпила пару рюмок текилы, потому что нервничала, очень нервничала", – призналась актриса.

[ + – ] Скриншот фильма "Волк с Уолл-стрит" Фото: Скриншот

Несмотря на множество ролей, именно "Волк с Уолл-стрит" принес Марго мировую известность, но в то же время она задумалась о завершении актерской карьеры.

"Кое-что происходило на ранних стадиях работы, и все это было довольно ужасно. И я помню, как сказала маме: "Я не думаю, что хочу это делать". А она просто посмотрела на меня с невозмутимым лицом и сказала: "Дорогая, я думаю, что уже слишком поздно не делать этого". Тогда я поняла, что единственный путь – идти вперед", – подытожила Робби.

Напомним, Марго Робби снялась для журнала Vanity Fair, украсив его страницы и обложку.

Также Фокус писал, что австралийская актриса отказалась от идеи снять фильм "Пираты Карибского моря" с участием женщин.