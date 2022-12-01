Марго Роббі зізналася, що "випила пару чарок текіли" перед пікантною сценою з Ді Капріо

Знаменитість розповіла про свій досвід зйомок у сценах 18+.

Related video

32-річна американська акторка Марго Роббі поділилася подробицями зі зйомок еротичних сцен у фільмах. Про це вона розповіла під час запису BAFTA: "A Life In Picture", повідомляє Daily Mail.

На момент зйомок кінокартини "Вовк з Волл-стріт" Марго було всього 22 роки, тому для участі в пікантній сцені їй знадобилося трохи сміливості. За словами акторки, вона випила алкоголь перед тим, як зайти в кадр.

[ + – ] Марго Роббі на записі BAFTA: A Life In Picture

Роббі була впевнена, що глядачі нічого не помітять, бо вся увага буде прикута до Лео.

"Не брехатиму, перед цією сценою я випила пару чарок текіли, тому що нервувала, дуже нервувала", — зізналася акторка.

[ + – ] Скриншот фільму "Вовк з Волл-стріт" Фото: Скриншот

Попри безліч ролей, саме "Вовк з Волл-стріт" приніс Марго світову популярність, але водночас вона замислилася про завершення акторської кар'єри.

"Дещо відбувалося на ранніх стадіях роботи, і все це було досить жахливо. І я пам'ятаю, як сказала мамі: "Я не думаю, що хочу це робити". А вона просто подивилася на мене з незворушним обличчям і сказала: "Дорога, я думаю, що вже надто пізно не робити цього". Тоді я зрозуміла, що єдиний шлях — йти вперед", — підсумувала Роббі.

Нагадаємо, Марго Роббі знялася для журналу Vanity Fair, прикрасивши його сторінки та обкладинку.

Також Фокус писав, що австралійська актриса відмовилася від ідеї зняти фільм "Пірати Карибського моря" за участю жінок.