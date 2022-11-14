Марго Роббі прикрасила сторінки Vanity Fair

Марго Роббі просуває свій новий фільм "Вавилон", у якому зіграла разом із Бредом Піттом.

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32-річна акторка та кінопродюсерка Марго Роббі знялася для журналу Vanity Fair, прикрасивши його сторінки й обкладинку. Для фото одна з найуспішніших акторок Голлівуду позувала в розкішних вбраннях від Alaïa, Alexandre Vauthier Haute Couture, Jacquemus, Loewe і Et Ochs, навмисне сексуальних і дуже елегантних.

Знаменитість не тільки показала себе як професійна модель, а й багато розповіла про себе, своє життя й творчість у великому інтерв'ю журналу. Зокрема, однією з головних тем розмови був вихід фільму "Вавилон" про Голлівуд 20-х років минулого століття, прем'єра якого запланована на 23 грудня.

Фото: Vanity Fair

У цій стрічці Марго дісталася роль Неллі Ларой, яку сама акторка називає найближчою за духом героїнею, а зйомки разом із Бредом Піттом і Дієго Кальвою — найкращим досвідом у житті.

Неллі — акторка-початківиця, яка мріє заробити багато грошей. Вона любить вечірки та розваги, попутно бажаючи прославитися на весь світ. Будучи аутсайдером у Голлівуді, сповнена гостроти, енергії та неприборканої енергії, вона отримала першу роль завдяки певній удачі, але показала настільки незвичайну гру, що це відкрило їй шлях до слави.

Фото: Vanity Fair

Долі Неллі та Марго дуже схожі. Свого часу Роббі привернула увагу Голлівуду проривною грою у фільмі "Вовк із Волл-стріт" і побудувала кар'єру, яка показує, якою може бути сучасна кінозірка. Вона серйозна акторка та продюсерка, яка розривається між блокбастерами й темними інді, навіть якщо їй усе ще трохи некомфортно перебувати в центрі уваги.

"Я намагаюся пояснити цю роботу — і цей світ — людям так: максимуми справді високі, а падіння дуже, дуже низькі. І я думаю, якщо вам пощастить, усе врівноважується посередині", — каже акторка.

Фото: Vanity Fair

Її перша велика роль в австралійській мильній опері "Сусіди" мала бути короткою, але вона справила таке враження, що її залишили на три роки. Роббі отримала свою проривну роль у "Вовку з Волл-стріт" частково тому, що в неї вистачило нахабства дати ляпас Леонардо ДіКапріо під час прослуховування. Пізніше вона написала листа Квентіну Тарантіно, де говорила, що сподівається якось попрацювати з ним, і врешті-решт опинилася на зйомках "Одного разу… в Голлівуді".

Фото: Vanity Fair

"Її надздібність і те, що робить її талантом, який випадає раз у покоління, полягає в тому, що вона може все. Якщо ви дивитеся, як Марго освоює нову навичку, це досить страшно. Коли ми робили трюки для "Хижих пташок", каскадери одного разу щось показували їй. Вона пробує це один раз, і вдруге вона краща за них", — зізнавалася Крістіна Годсон, сценаристка спін-оффу "Загону самогубців" 2020 року "Хижі пташки".

Нагадаємо, у чому полягає секрет успіху Марго Роббі.