Марго Роббі розкрила секрет успіху
Раніше у здібності та успіх акторки вірили далеко не всі.
32-річна австралійська акторка Марго Роббі розкрила свій секрет успіху. Про це пише The Wall Street Journal.
Зірка фільмів "Вовк з Волл-стріт" та "Загін самогубців" стала обличчя свіжого випуску впливового видання. У розмові з журналістами зірка екранів та соцмереж зізналася, що саме любов до чогось нового та наполегливість допомогли їй досягнути бажаного.
"Я мазохіст", — різко зізналася Марго. За її словами, у своїй професійній діяльності вона готова пробувати будь-яку "страшну" роль, як то було з Тонею Гардінг — героїнею фільму "Тоня проти всіх". Навіть приступаючи до складної ролі, Роббі готова "знайти п'яту передачу".
Зокрема австралійська акторка зізналася, що раніше в її успіх не всі вірили.
"Вони такі: "Ти не зможеш цього зробити…"" — розповіла знаменитість. Проте своїм талантом та наполегливістю вона переконувала всіх скептиків.
Незабаром на широкі екрани вийде довгоочікувана картина з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях — "Барбі". Знаменита акторка та чоловік Єви Мендес постануть в образах улюбленої дитячої ляльки та її коханого Кена.
Нагадаємо, Марго Роббі помітили на побаченні з її чоловіком.
Також Фокус писав про сукню Марго Роббі за 77 тисяч гривень.