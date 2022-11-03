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Марго Роббі розкрила секрет успіху

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Фото: Getty Images | Марго Роббі

Раніше у здібності та успіх акторки вірили далеко не всі.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі розкрила свій секрет успіху. Про це пише The Wall Street Journal.

Зірка фільмів "Вовк з Волл-стріт" та "Загін самогубців" стала обличчя свіжого випуску впливового видання. У розмові з журналістами зірка екранів та соцмереж зізналася, що саме любов до чогось нового та наполегливість допомогли їй досягнути бажаного.

"Я мазохіст", — різко зізналася Марго. За її словами, у своїй професійній діяльності вона готова пробувати будь-яку "страшну" роль, як то було з Тонею Гардінг — героїнею фільму "Тоня проти всіх". Навіть приступаючи до складної ролі, Роббі готова "знайти п'яту передачу".

Марго Роббі

Зокрема австралійська акторка зізналася, що раніше в її успіх не всі вірили.

"Вони такі: "Ти не зможеш цього зробити…"" — розповіла знаменитість. Проте своїм талантом та наполегливістю вона переконувала всіх скептиків.

Марго Роббі

Незабаром на широкі екрани вийде довгоочікувана картина з Марго Роббі та Раяном Гослінгом у головних ролях — "Барбі". Знаменита акторка та чоловік Єви Мендес постануть в образах улюбленої дитячої ляльки та її коханого Кена.

Нагадаємо, Марго Роббі помітили на побаченні з її чоловіком.

Також Фокус писав про сукню Марго Роббі за 77 тисяч гривень.