Марго Робби раскрыла секрет успеха

Раньше в способности и успех актрисы верили далеко не все.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби раскрыла свой секрет успеха. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Звезда фильмов "Волк с Уолл-стрит" и "Отряд самоубийц" стала лицом свежего выпуска влиятельного издания. В разговоре с журналистами героиня экранов и соцсетей призналась, что любовь к чему-то новому и настойчивость помогли ей достичь желаемого.

"Я мазохист", — резко призналась Марго. По ее словам, в своей профессиональной деятельности она готова пробовать любую "страшную" роль, как это было с Тоней Хардинг — героиней фильма "Тоня против всех". Даже приступая к сложной роли, Робби готова "найти пятую передачу".

[ + – ] Марго Робби

В частности, австралийская актриса призналась, что раньше в ее успех не все верили.

"Они такие: "Ты не сможешь этого сделать…" — рассказала знаменитость. Однако своим талантом и упорством она убеждала всех скептиков.

[ + – ] Марго Робби

Вскоре на широкие экраны выйдет долгожданная картина с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях — "Барби". Знаменитая актриса и муж Евы Мендес предстанут в образах любимой детской куклы и ее возлюбленного Кена.

Напомним, Марго Робби заметили на свидании с ее мужем.

Также Фокус писал о платье Марго Робби за 77 тысяч гривен.