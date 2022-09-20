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Стиль жизни

Марго Робби сходила на свидание со своим мужем (фото)

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Фото: Getty Images | Марго Робби

Звездная пара редко выходит вместе в свет, поэтому это появление стало практически эксклюзивом.

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32-летняя австралийская актриса Марго Робби сходила на свидание со своим мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Редкий выход супругов был замечен в Нью-Йорке. Звезда фильма "Волк с Уолл-Стрит" и британский кинопродюсер Том Акерли отправились на романтический ужин в один из известных ресторанов города.

Для выхода в свет Марго Робби выбрала стильный и комфортный образ — платье-миди бордового оттенка, удачно подчеркнувшее фигуру звезды экранов. К романтическому аутфиту знаменитость добавила лаконичную черную сумочку Prada, минималистические украшения и черную защитную маску. На ногах актрисы были замшевые сапоги на высоком каблуке. Ее волосы были распущены.

Марго Робби сходила на свидание со своим мужем

Тем временем спутник актрисы выбрал для выхода бежевые штаны и белую базовую футболку. Пара редко выходит вместе в свет, поэтому это появление стало практически эксклюзивом.

Австралийская актриса и британский кинопродюсер поженились в 2016 после нескольких лет романтических отношений. Однако детей у звездных супругов до сих пор нет.

Напомним, Марго Робби посетила свою подругу Кару Делевинь, которая встревожила своих фанатов слухами об ухудшении ментального здоровья модели.

Также Фокус писал о первом трейлере фильма "Вавилон" с Марго Робби и Брэдом Питтом в главных ролях.