Марго Робби сходила на свидание со своим мужем (фото)

Звездная пара редко выходит вместе в свет, поэтому это появление стало практически эксклюзивом.

Related video

32-летняя австралийская актриса Марго Робби сходила на свидание со своим мужем. Об этом пишет Daily Mail.

Редкий выход супругов был замечен в Нью-Йорке. Звезда фильма "Волк с Уолл-Стрит" и британский кинопродюсер Том Акерли отправились на романтический ужин в один из известных ресторанов города.

Для выхода в свет Марго Робби выбрала стильный и комфортный образ — платье-миди бордового оттенка, удачно подчеркнувшее фигуру звезды экранов. К романтическому аутфиту знаменитость добавила лаконичную черную сумочку Prada, минималистические украшения и черную защитную маску. На ногах актрисы были замшевые сапоги на высоком каблуке. Ее волосы были распущены.

[ + – ] Марго Робби сходила на свидание со своим мужем

Тем временем спутник актрисы выбрал для выхода бежевые штаны и белую базовую футболку. Пара редко выходит вместе в свет, поэтому это появление стало практически эксклюзивом.

Австралийская актриса и британский кинопродюсер поженились в 2016 после нескольких лет романтических отношений. Однако детей у звездных супругов до сих пор нет.

Напомним, Марго Робби посетила свою подругу Кару Делевинь, которая встревожила своих фанатов слухами об ухудшении ментального здоровья модели.

Также Фокус писал о первом трейлере фильма "Вавилон" с Марго Робби и Брэдом Питтом в главных ролях.