Марго Роббі сходила на побачення зі своїм чоловіком (фото)

Зіркова пара рідко виходить разом у світ, тому ця поява стала практично ексклюзивом.

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32-річна австралійська акторка Марго Роббі сходила на побачення зі своїм чоловіком. Про це пише Daily Mail.

Рідкісний вихід подружжя помітили в Нью-Йорку. Зірка фільму "Вовк з Уолл-Стріт" та британський кінопродюсер Том Акерлі відправилися на романтичну вечерю в один з відомих ресторанів міста.

Для виходу у світ Марго Роббі обрала стильний та комфортний образ — сукню-міді бордового відтінку, яка вдало підкреслила фігуру зірки екранів. До романтичного аутфіту знаменитість додала лаконічну чорну сумочку Prada, мінімалістичні прикраси та чорну захисну маску. На ногах акторки були замшеві чоботи на високих підборах. Її волосся було розпущене.

[ + – ] Марго Роббі сходила на побачення зі своїм чоловіком

Тим часом супутник акторки обрав для виходу бежеві штани та білу базову футболку. Пара рідко виходить разом у світ, тому ця поява стала практично ексклюзивом.

Австралійська акторка та британський кінопродюсер одружилися у 2016 після кількох років романтичних стосунків. Проте дітей у зіркового подружжя досі немає.

Нагадаємо, Марго Роббі відвідала свою подругу Кару Делевінь, яка стривожила своїх фанатів чутками про погіршення ментального здоров'я моделі.

Також Фокус писав про перший трейлер фільму "Вавилон" з Марго Роббі та Бредом Піттом у головних ролях.